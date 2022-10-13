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Сенаторы предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сенаторы предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
Сенаторы предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях - РИА Новости, 13.10.2022
Сенаторы предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
Сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди разработали законопроект, позволяющий осуждённым - как гражданским, так и военнослужащим - принимать участие в боевых... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:32
2022-10-13T11:43
специальная военная операция на украине
общество
андрей клишас
ольга ковитиди
совет федерации рф
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди разработали законопроект, позволяющий осуждённым - как гражданским, так и военнослужащим - принимать участие в боевых действиях.При проявлении мужества и героизма при исполнении воинского долга осуждённый может быть освобождён от отбывания наказания, сообщила Ковитиди в своём Telegram-канале."Разработали вместе с коллегой Андреем Клишасом законопроект об участии осуждённых военнослужащих и гражданских лиц в боевых действиях с перспективой освобождения от наказания. Закон коснётся лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести", - написала Ковитиди в своём Telegram-канале.По ее словам, закон не будет распространяться на осуждённых за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ."Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания", - отметила Ковитиди. По ее словам, принятие закона устранит пробел в действующем законодательстве, связанный с отсутствием правовых механизмов, позволяющих осуждённым принять участие в боевых действиях, "а значит - защищать интересы своего отечества", - подчеркнула сенатор.Соответствующие изменения перелагается внести в УК РФ, такая возможность будет даваться осуждённым в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта. Освобождение от наказания осуждённых, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться на основании решения суда по ходатайству военного командования и заключения прокурора."Очевидно, что законопроект отвечает интересам военной безопасности России", - заявила Ковитиди.
https://ria.ru/20220915/prigozhin-1816907196.html
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общество, андрей клишас, ольга ковитиди, совет федерации рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Клишас, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:32 13.10.2022 (обновлено: 11:43 13.10.2022)
 
Сенаторы предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

Сенаторы Клишас и Ковитиди предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди разработали законопроект, позволяющий осуждённым - как гражданским, так и военнослужащим - принимать участие в боевых действиях.
При проявлении мужества и героизма при исполнении воинского долга осуждённый может быть освобождён от отбывания наказания, сообщила Ковитиди в своём Telegram-канале.
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"Разработали вместе с коллегой Андреем Клишасом законопроект об участии осуждённых военнослужащих и гражданских лиц в боевых действиях с перспективой освобождения от наказания. Закон коснётся лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести", - написала Ковитиди в своём Telegram-канале.
По ее словам, закон не будет распространяться на осуждённых за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
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"Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания", - отметила Ковитиди. По ее словам, принятие закона устранит пробел в действующем законодательстве, связанный с отсутствием правовых механизмов, позволяющих осуждённым принять участие в боевых действиях, "а значит - защищать интересы своего отечества", - подчеркнула сенатор.
Соответствующие изменения перелагается внести в УК РФ, такая возможность будет даваться осуждённым в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта. Освобождение от наказания осуждённых, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться на основании решения суда по ходатайству военного командования и заключения прокурора.
"Очевидно, что законопроект отвечает интересам военной безопасности России", - заявила Ковитиди.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей КлишасОльга КовитидиСовет Федерации РФВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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