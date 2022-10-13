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Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия - РИА Новости, 13.10.2022
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Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия
Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия - РИА Новости, 13.10.2022
Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия
Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО применить ядерное оружие, все еще очень далеки, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:35
2022-10-13T20:42
йенс столтенберг
владимир путин
жозеп боррель
россия
украина
нато
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО применить ядерное оружие, все еще очень далеки, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Обстоятельства, при которых НАТО могла бы или была бы вынуждена применить ядерное оружие, остаются чрезвычайно далекими. Это позиция НАТО, и это останется позицией НАТО по вопросу любого возможного применения ядерного оружия", - сказал Столтенберг телеканалу CNN.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html
https://ria.ru/20221013/ucheniya-1823846955.html
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йенс столтенберг, владимир путин, жозеп боррель, россия, украина, нато, евросоюз
Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз
20:35 13.10.2022 (обновлено: 20:42 13.10.2022)
 
Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия

Столтенберг: обстоятельства, при которых НАТО применит ядерное оружие, еще очень далеки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО применить ядерное оружие, все еще очень далеки, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Обстоятельства, при которых НАТО могла бы или была бы вынуждена применить ядерное оружие, остаются чрезвычайно далекими. Это позиция НАТО, и это останется позицией НАТО по вопросу любого возможного применения ядерного оружия", - сказал Столтенберг телеканалу CNN.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 20:05
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 19:51Специальная военная операция на Украине
В НАТО продолжат следить за ядерными учениями в России, заявил Столтенберг
 
Йенс СтолтенбергВладимир ПутинЖозеп БоррельРоссияУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
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