https://ria.ru/20221013/oruzhie-1823854947.html

Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия

Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия - РИА Новости, 13.10.2022

Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия

Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО применить ядерное оружие, все еще очень далеки, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:35

2022-10-13T20:35

2022-10-13T20:42

йенс столтенберг

владимир путин

жозеп боррель

россия

украина

нато

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО применить ядерное оружие, все еще очень далеки, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Обстоятельства, при которых НАТО могла бы или была бы вынуждена применить ядерное оружие, остаются чрезвычайно далекими. Это позиция НАТО, и это останется позицией НАТО по вопросу любого возможного применения ядерного оружия", - сказал Столтенберг телеканалу CNN.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html

https://ria.ru/20221013/ucheniya-1823846955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

йенс столтенберг, владимир путин, жозеп боррель, россия, украина, нато, евросоюз