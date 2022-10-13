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Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия - РИА Новости, 13.10.2022
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Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия
Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия - РИА Новости, 13.10.2022
Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия
Среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:10
2022-10-13T09:51
в мире
россия
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оон
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ООН, 13 окт — РИА Новости. Среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру.По очевидным причинам за резолюцию проголосовали США, Британия, Украина, страны Балтии, а также еще 133 страны.Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным.Под дулом пистолета"Сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты (о явке, проценте голосов и признании референдумов иностранными наблюдателями. — Прим. ред.), но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине", — подчеркнул он.Зампостпреда Дмитрий Полянский также раскритиковал итоги голосования."Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи. Только такими методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН "поддержать Украину". Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии", — отметил дипломат.ГолосованиеВ конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России.Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.Новые территорииРеферендумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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в мире, россия, украина, оон
В мире, Россия, Украина, ООН
02:10 13.10.2022 (обновлено: 09:51 13.10.2022)
 
Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия

Венгрия и Сербия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе

© AFP 2022 / Ed JonesРезультаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Результаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Результаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
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ООН, 13 окт — РИА Новости. Среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру.
По очевидным причинам за резолюцию проголосовали США, Британия, Украина, страны Балтии, а также еще 133 страны.
Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным.
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Под дулом пистолета

"Сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты (о явке, проценте голосов и признании референдумов иностранными наблюдателями. — Прим. ред.), но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине", — подчеркнул он.
Зампостпреда Дмитрий Полянский также раскритиковал итоги голосования.
"Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи. Только такими методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН "поддержать Украину". Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии", — отметил дипломат.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Небензя назвал ситуацию с голосованием в ГА ООН примером двойных стандартов

Голосование

В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России.
Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.
В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Новые территории

Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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