02:10 13.10.2022 (обновлено: 09:51 13.10.2022)
Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия
Венгрия и Сербия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе
© AFP 2022 / Ed JonesРезультаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Результаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
ООН, 13 окт — РИА Новости. Среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия, передает корреспондент РИА Новости.
Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным.
Под дулом пистолета
"Сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты (о явке, проценте голосов и признании референдумов иностранными наблюдателями. — Прим. ред.), но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине", — подчеркнул он.
Зампостпреда Дмитрий Полянский также раскритиковал итоги голосования.
"Нечего праздновать. Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи. Только такими методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН "поддержать Украину". Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии", — отметил дипломат.
Голосование
В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России.
В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.
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Новые территории
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.