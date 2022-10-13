01:43 13.10.2022 (обновлено: 01:46 13.10.2022)
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже перед голосованием
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции, зная о давлении, которое Запад оказывает на страны "глобального Юга". Однако в результате процедурных шагов с участием Албании, которые Небензя назвал мошенничеством, предложение России не выносилось на голосование. Председатель ГА ООН также отказался проводить голосование по резолюции в понедельник, о чем просила Россия, указывая на то, что последующие дни будут использованы Западом для давления на делегации стран.
11 октября, 08:20В миреНебензя обвинил ГА ООН в возмутительном мошенничестве
"Сожалеем, что на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран, оказался и председатель Генассамблеи, процедурные маневры которого 10 октября в ходе первого дня возобновленной спецсессии не только лишили государства-члены ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, но и дали шантажистам дополнительное время для шантажа", - сказал Небензя.
По его словам, за последние дни "все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции".
Как указал Небензя, агитация шла в Вашингтоне, а "столицы членов "Движения неприсоединения" буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения".
"Об этом даже написали в ведущих западных СМИ. В журнале Politico приводятся цитаты сотрудников госдепартамента США, которые наглядно показывают, как на самом деле в Вашингтоне и других западных столицах относятся к голосам развивающихся государств – мол, когда дело доходит до голосования по антироссийскому проекту в ГА, "важен голос любого Фиджи или Палау", - указал постпред.
"Интересно, нравятся подобные цитаты представителям Фиджи и Палау? Все это классические методы рабовладельцев и колонизаторов, привыкших видеть мир через колониальную призму", - подчеркну он.
По его словам, в такой ситуации итоги сегодняшнего голосования следует рассматривать "именно через призму беспрецедентной для ГА кампании западного шантажа". "Таким методам нет и не может быть места в ООН", - подчеркнул он.
"Сегодня все мы присутствуем на поистине историческом заседании. На наших глазах США и их сателлиты в прямом эфире преподают нам урок "десуверенизации", - добавил он.
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
11 октября, 13:35Лавров заявил о важности ООН