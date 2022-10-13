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Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя - РИА Новости, 13.10.2022
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:43
2022-10-13T01:46
в мире
россия
сша
оон
генеральная ассамблея оон
движение неприсоединения
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции, зная о давлении, которое Запад оказывает на страны "глобального Юга". Однако в результате процедурных шагов с участием Албании, которые Небензя назвал мошенничеством, предложение России не выносилось на голосование. Председатель ГА ООН также отказался проводить голосование по резолюции в понедельник, о чем просила Россия, указывая на то, что последующие дни будут использованы Западом для давления на делегации стран."Сожалеем, что на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран, оказался и председатель Генассамблеи, процедурные маневры которого 10 октября в ходе первого дня возобновленной спецсессии не только лишили государства-члены ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, но и дали шантажистам дополнительное время для шантажа", - сказал Небензя.По его словам, за последние дни "все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции".Как указал Небензя, агитация шла в Вашингтоне, а "столицы членов "Движения неприсоединения" буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения"."Интересно, нравятся подобные цитаты представителям Фиджи и Палау? Все это классические методы рабовладельцев и колонизаторов, привыкших видеть мир через колониальную призму", - подчеркну он.По его словам, в такой ситуации итоги сегодняшнего голосования следует рассматривать "именно через призму беспрецедентной для ГА кампании западного шантажа". "Таким методам нет и не может быть места в ООН", - подчеркнул он.В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/nebenzya-1822989592.html
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в мире, россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон, движение неприсоединения
В мире, Россия, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения
01:43 13.10.2022 (обновлено: 01:46 13.10.2022)
 
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя

Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже перед голосованием

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции, зная о давлении, которое Запад оказывает на страны "глобального Юга". Однако в результате процедурных шагов с участием Албании, которые Небензя назвал мошенничеством, предложение России не выносилось на голосование. Председатель ГА ООН также отказался проводить голосование по резолюции в понедельник, о чем просила Россия, указывая на то, что последующие дни будут использованы Западом для давления на делегации стран.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:20В мире
Небензя обвинил ГА ООН в возмутительном мошенничестве
"Сожалеем, что на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран, оказался и председатель Генассамблеи, процедурные маневры которого 10 октября в ходе первого дня возобновленной спецсессии не только лишили государства-члены ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, но и дали шантажистам дополнительное время для шантажа", - сказал Небензя.
По его словам, за последние дни "все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции".
Как указал Небензя, агитация шла в Вашингтоне, а "столицы членов "Движения неприсоединения" буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения".
"Об этом даже написали в ведущих западных СМИ. В журнале Politico приводятся цитаты сотрудников госдепартамента США, которые наглядно показывают, как на самом деле в Вашингтоне и других западных столицах относятся к голосам развивающихся государств – мол, когда дело доходит до голосования по антироссийскому проекту в ГА, "важен голос любого Фиджи или Палау", - указал постпред.
"Интересно, нравятся подобные цитаты представителям Фиджи и Палау? Все это классические методы рабовладельцев и колонизаторов, привыкших видеть мир через колониальную призму", - подчеркну он.
По его словам, в такой ситуации итоги сегодняшнего голосования следует рассматривать "именно через призму беспрецедентной для ГА кампании западного шантажа". "Таким методам нет и не может быть места в ООН", - подчеркнул он.
"Сегодня все мы присутствуем на поистине историческом заседании. На наших глазах США и их сателлиты в прямом эфире преподают нам урок "десуверенизации", - добавил он.
В среду ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:35
Лавров заявил о важности ООН
 
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