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Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН - РИА Новости, 13.10.2022
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Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН
Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН - РИА Новости, 13.10.2022
Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН
Десять стран не стали принимать участие в голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:35
2022-10-13T09:04
в мире
василий небензя
линда томас-гринфилд
россия
донецкая народная республика
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оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Десять стран не стали принимать участие в голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, - в их числе Иран, Азербайджан, Венесуэла, передает корреспондент РИА Новости.Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран.Согласно результатам, отказались голосовать представители Азербайджана, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи.Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Боливия, ЦАР, ЮАР, Эритрея, Эфиопия и другие государства.Западные страны ранее подготовили резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по "выкручиванию рук" против бедных стран, чтобы они голосовали за резолюцию. В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции – это явно снизило бы число стран, поддерживающих проект, так как не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Однако Генассамблея не поддержала этого предложения.Во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты не используют тактику запугивания других стран перед голосованием.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823547673.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823560089.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823557996.html
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донецкая народная республика
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в мире, василий небензя, линда томас-гринфилд, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН
00:35 13.10.2022 (обновлено: 09:04 13.10.2022)
 
Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН

Десять стран не стали принимать участие в голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Десять стран не стали принимать участие в голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, - в их числе Иран, Азербайджан, Венесуэла, передает корреспондент РИА Новости.
Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной
Согласно результатам, отказались голосовать представители Азербайджана, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи.
Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Боливия, ЦАР, ЮАР, Эритрея, Эфиопия и другие государства.
Западные страны ранее подготовили резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по "выкручиванию рук" против бедных стран, чтобы они голосовали за резолюцию. В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции – это явно снизило бы число стран, поддерживающих проект, так как не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Однако Генассамблея не поддержала этого предложения.
Во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты не используют тактику запугивания других стран перед голосованием.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
02:16
Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:43
Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже, заявил Небензя
 
В миреВасилий НебензяЛинда Томас-ГринфилдРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООН
 
 
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