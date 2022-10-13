https://ria.ru/20221013/oae-1823637489.html
Доступных туров в ОАЭ станет больше
Доступных туров в ОАЭ станет больше - РИА Новости, 13.10.2022
Доступных туров в ОАЭ станет больше
Авиакомпания AZUR air запустит прямые рейсы из Москвы в Рас-эль-Хайму в конце октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:20
туризм
новости - туризм
москва
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания AZUR air запустит прямые рейсы из Москвы в Рас-эль-Хайму в конце октября, сообщает АТОР.Блоки мест на рейсах перевозчика возьмет туроператор Coral Travel. Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing-757 с 30 октября три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, а с конца декабря — ежедневно. Время в пути составит чуть больше пяти часов."Рас-эль-Хайма — самый северный эмират в ОАЭ. Этот регион привлекает своим благоприятным климатом, разнообразием природных ландшафтов, и, конечно же, отличными пляжами", — рассказывают в ассоциации.Пакетные туры на ноябрьские праздники стоят от 128 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха. В стоимость перевозки включены багаж (10 килограммов) и ручная кладь (пять).
https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, azur air, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, boeing 757, туризм, туристы
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Доступных туров в ОАЭ станет больше
Авиакомпания запустит прямые рейсы из Москвы в Рас-эль-Хайму в конце октября