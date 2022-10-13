https://ria.ru/20221013/oae-1823637489.html

Доступных туров в ОАЭ станет больше

Доступных туров в ОАЭ станет больше - РИА Новости, 13.10.2022

Доступных туров в ОАЭ станет больше

Авиакомпания AZUR air запустит прямые рейсы из Москвы в Рас-эль-Хайму в конце октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:20

туризм

новости - туризм

москва

рас-эль-хайма (эмират)

оаэ

azur air

ассоциация туроператоров россии (атор)

coral travel

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания AZUR air запустит прямые рейсы из Москвы в Рас-эль-Хайму в конце октября, сообщает АТОР.Блоки мест на рейсах перевозчика возьмет туроператор Coral Travel. Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing-757 с 30 октября три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, а с конца декабря — ежедневно. Время в пути составит чуть больше пяти часов."Рас-эль-Хайма — самый северный эмират в ОАЭ. Этот регион привлекает своим благоприятным климатом, разнообразием природных ландшафтов, и, конечно же, отличными пляжами", — рассказывают в ассоциации.Пакетные туры на ноябрьские праздники стоят от 128 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха. В стоимость перевозки включены багаж (10 килограммов) и ручная кладь (пять).

https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

москва

рас-эль-хайма (эмират)

оаэ

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, azur air, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, boeing 757, туризм, туристы