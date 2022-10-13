https://ria.ru/20221013/neft-1823678528.html

Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор

Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор - РИА Новости, 13.10.2022

Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор

Попытка США установить ценовой "потолок" на российскую нефть приведет к необходимости покупать ее у посредников вдвое дороже, американская экономика станет... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

экономика

иван абрамов

сша

совет федерации рф

министерство финансов сша

цены на нефть

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попытка США установить ценовой "потолок" на российскую нефть приведет к необходимости покупать ее у посредников вдвое дороже, американская экономика станет менее конкурентоспособной, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее в минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель."При таком решении США получат дефицит топлива, и на выходе, при необходимости покупать его через посредников, цена может вырасти уже вдвое, как минимум - до 110-120 долларов", - сказал Абрамов.Он отметил, что при введении ценового "потолка" на российскую нефть американцы "ничего хорошего для себя не получат".

https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, иван абрамов, сша, совет федерации рф, министерство финансов сша, цены на нефть