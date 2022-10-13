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Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор - РИА Новости, 13.10.2022
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Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор
Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор - РИА Новости, 13.10.2022
Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор
Попытка США установить ценовой "потолок" на российскую нефть приведет к необходимости покупать ее у посредников вдвое дороже, американская экономика станет... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:53
2022-10-13T12:53
экономика
иван абрамов
сша
совет федерации рф
министерство финансов сша
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попытка США установить ценовой "потолок" на российскую нефть приведет к необходимости покупать ее у посредников вдвое дороже, американская экономика станет менее конкурентоспособной, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее в минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель."При таком решении США получат дефицит топлива, и на выходе, при необходимости покупать его через посредников, цена может вырасти уже вдвое, как минимум - до 110-120 долларов", - сказал Абрамов.Он отметил, что при введении ценового "потолка" на российскую нефть американцы "ничего хорошего для себя не получат".
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экономика, иван абрамов, сша, совет федерации рф, министерство финансов сша, цены на нефть
Экономика, Иван Абрамов, США, Совет Федерации РФ, Министерство финансов США, Цены на нефть
12:53 13.10.2022
 
Потолок цен на нефть приведет к ее подорожанию для США, заявил сенатор

Сенатор Абрамов: ценовой потолок на российскую нефть удвоит ее стоимость для США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попытка США установить ценовой "потолок" на российскую нефть приведет к необходимости покупать ее у посредников вдвое дороже, американская экономика станет менее конкурентоспособной, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее в минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.
"При таком решении США получат дефицит топлива, и на выходе, при необходимости покупать его через посредников, цена может вырасти уже вдвое, как минимум - до 110-120 долларов", - сказал Абрамов.
Он отметил, что при введении ценового "потолка" на российскую нефть американцы "ничего хорошего для себя не получат".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:49
Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт
 
ЭкономикаИван АбрамовСШАСовет Федерации РФМинистерство финансов СШАЦены на нефть
 
 
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