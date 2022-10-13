https://ria.ru/20221013/nauka-1823692203.html

Чернышенко призвал РАН помочь повысить эффективность расходов на науку

Чернышенко призвал РАН помочь повысить эффективность расходов на науку - РИА Новости, 13.10.2022

Чернышенко призвал РАН помочь повысить эффективность расходов на науку

Российская академия наук должна уделить особое внимание экспертизе научных проектов, здесь нужен новый формат работы, который гарантировал бы эффективность... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:15

2022-10-13T13:15

2022-10-13T13:15

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская академия наук должна уделить особое внимание экспертизе научных проектов, здесь нужен новый формат работы, который гарантировал бы эффективность бюджетных расходов на исследования и разработки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с новым главой РАН Геннадием Красниковым.На встрече обсуждался перспективный план развития РАН, а также подготовка к предстоящему в 2024 году 300-летнему юбилею Академии наук, сообщила пресс-служба вице-премьера.По словам Чернышенко, РАН должна сыграть ключевую роль в решении поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по разработке отечественных инновационных продуктов и достижении технологического суверенитета России."Особое внимание важно уделить развитию научной экспертизы. Это должен быть совершенно новый формат, который будет предусматривать гибкий механизм корректировки тематик, направлений исследований и разработок исходя из задач государства, и гарантировать эффективность бюджетных расходов на науку", - подчеркнул Чернышенко.РАН готова к такой работе, отметил Красников."У академии большой пул экспертов – около 5 тысяч человек, - представляющих все отрасли науки и организации различной ведомственной принадлежности. Мы готовы включиться в реализацию проектов по импортозамещению и скоординировать работу научных советов РАН с задачами, которые стоят перед государством по научно-технологическому развитию страны, оказывать экспертную и профессиональную поддержку всем участникам процесса", - сказал Красников.Что касается юбилея РАН, то вице-премьер попросил главу Академии наук скоординировать план мероприятий с программой Десятилетия науки и технологий в РФ. "Это позволит повысить интерес молодежи к занятиям исследовательской деятельностью и масштабировать события в регионах", - пояснил Чернышенко.РАН не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения, непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, которые до реформы системы государственных академий наук были в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.Красников был избран новым президентом РАН в сентябре нынешнего года.

https://ria.ru/20220912/nauka-1816263487.html

https://ria.ru/20220928/opyt-1820182283.html

https://ria.ru/20221005/vuzy-1821693631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, российская академия наук, общество