https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html

Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

НАТО не будет втянута в конфликт на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:05

2022-10-13T20:05

2022-10-13T20:09

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. НАТО не будет втянута в конфликт на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.Остин добавил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221013/oborona-1823842835.html

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в мире, ллойд остин, украина, нато, министерство обороны сша, россия, йенс столтенберг, сша