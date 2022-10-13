Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине
НАТО не будет втянута в конфликт на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:05
2022-10-13T20:09
в мире
ллойд остин
украина
нато
министерство обороны сша
россия
йенс столтенберг
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. НАТО не будет втянута в конфликт на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.Остин добавил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221013/oborona-1823842835.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, украина, нато, министерство обороны сша, россия, йенс столтенберг, сша
В мире, Ллойд Остин, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Россия, Йенс Столтенберг, США
20:05 13.10.2022 (обновлено: 20:09 13.10.2022)
 
Шеф Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

Шеф Пентагона Остин заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. НАТО не будет втянута в конфликт на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.

"НАТО не будет втянута в конфликт", - отметил он.

Остин добавил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
19:25
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону
 
В миреЛлойд ОстинУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАРоссияЙенс СтолтенбергСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала