https://ria.ru/20221013/nato-1823841776.html

В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО

В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО - РИА Новости, 13.10.2022

В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО

НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от РФ, не планирует задействовать реальные боеприпасы, заявил координатор по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:17

2022-10-13T19:17

2022-10-13T19:50

россия

нато

джон кирби

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от РФ, не планирует задействовать реальные боеприпасы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.“Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России”, - сказал Кирби. По его словам, учения “планировались задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля. “Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”. По его словам, в учениях будут задействованы истребители, однако “они не будут нести боевые патроны”.Ранее во вторник стало известно, что на следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, это "обычные ежегодные учения, направленные на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Отвечая на вопрос, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких учений в нынешней напряженной международной обстановке, генсек заверил, что такие учения, напротив, предотвращают эскалацию, а их отмена стала бы плохим сигналом.

https://ria.ru/20221013/nato-1823841426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нато, джон кирби, в мире, сша