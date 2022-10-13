19:17 13.10.2022 (обновлено: 19:50 13.10.2022)
В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО
Кирби: около 14 стран НАТО проведут стратегические ядерные учения в 600 милях от России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от РФ, не планирует задействовать реальные боеприпасы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
“Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России”, - сказал Кирби. По его словам, учения “планировались задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля. “Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”. По его словам, в учениях будут задействованы истребители, однако “они не будут нести боевые патроны”.
Ранее во вторник стало известно, что на следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, это "обычные ежегодные учения, направленные на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Отвечая на вопрос, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких учений в нынешней напряженной международной обстановке, генсек заверил, что такие учения, напротив, предотвращают эскалацию, а их отмена стала бы плохим сигналом.