https://ria.ru/20221013/nato-1823841426.html

Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия

Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия - РИА Новости, 13.10.2022

Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия

Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сделанные ранее президентом... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:16

2022-10-13T19:16

2022-10-13T19:16

йенс столтенберг

эммануэль макрон

россия

украина

франция

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления по ядерному оружию.Макрон ранее пообещал не использовать ядерное оружие в ходе украинского кризиса."Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны НАТО.По его мнению, Россия использует "крайне опасную риторику". "Они знают, что при использовании ядерного оружия против Украины будут самые серьезные последствия. Они также знают, что ядерную войну выиграть нельзя", - указал Столтенберг.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221013/strakh-1823564495.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823328889.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

йенс столтенберг, эммануэль макрон, россия, украина, франция, нато, евросоюз