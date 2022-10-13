Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/nato-1823841426.html
Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия
Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия - РИА Новости, 13.10.2022
Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия
Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сделанные ранее президентом... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:16
2022-10-13T19:16
йенс столтенберг
эммануэль макрон
россия
украина
франция
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления по ядерному оружию.Макрон ранее пообещал не использовать ядерное оружие в ходе украинского кризиса."Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны НАТО.По его мнению, Россия использует "крайне опасную риторику". "Они знают, что при использовании ядерного оружия против Украины будут самые серьезные последствия. Они также знают, что ядерную войну выиграть нельзя", - указал Столтенберг.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221013/strakh-1823564495.html
https://ria.ru/20221012/ssha-1823328889.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, эммануэль макрон, россия, украина, франция, нато, евросоюз
Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция, НАТО, Евросоюз
19:16 13.10.2022
 
Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия

Генсек НАТО Столтенберг: условия применения альянсом ядерного оружия крайне ограничены

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления по ядерному оружию.
Макрон ранее пообещал не использовать ядерное оружие в ходе украинского кризиса.
"Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны НАТО.
По его мнению, Россия использует "крайне опасную риторику". "Они знают, что при использовании ядерного оружия против Украины будут самые серьезные последствия. Они также знают, что ядерную войну выиграть нельзя", - указал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 04:25
В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:08Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой
 
Йенс СтолтенбергЭммануэль МакронРоссияУкраинаФранцияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала