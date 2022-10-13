Столтенберг оценил условия применения НАТО ядерного оружия
Генсек НАТО Столтенберг: условия применения альянсом ядерного оружия крайне ограничены
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления по ядерному оружию.
Макрон ранее пообещал не использовать ядерное оружие в ходе украинского кризиса.
"Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны НАТО.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".