Рейтинг@Mail.ru
НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html
НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками
НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 13.10.2022
НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками
НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для борьбы с дронами, которые позволят сделать их неэффективными, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:37
2022-10-13T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
брюссель
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для борьбы с дронами, которые позволят сделать их неэффективными, заявил генсек Йенс Столтенберг."В рамках этого пакета (помощи – ред.) НАТО поставит оборудование для борьбы с беспилотниками Украине. Сотни "глушилок" для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники, позволят защитить украинский народ, критическую инфраструктуру", - сообщил он на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны стран блока.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Брюссель, НАТО
18:37 13.10.2022 (обновлено: 19:06 13.10.2022)
 
НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками

Столтенберг анонсировал скорые поставки Украине "глушилок" для борьбы с беспилотниками

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для борьбы с дронами, которые позволят сделать их неэффективными, заявил генсек Йенс Столтенберг.
"В рамках этого пакета (помощи – ред.) НАТО поставит оборудование для борьбы с беспилотниками Украине. Сотни "глушилок" для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники, позволят защитить украинский народ, критическую инфраструктуру", - сообщил он на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны стран блока.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Противогаз, предоставленный Нацполицией Украины в селе Пески-Радьковские - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Садизм стал новой стадией русофобской пропаганды
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергСергей ЛавровУкраинаРоссияБрюссельНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала