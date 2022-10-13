https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html

НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками

НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 13.10.2022

НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками

НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для борьбы с дронами, которые позволят сделать их неэффективными, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:37

2022-10-13T18:37

2022-10-13T19:06

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

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брюссель

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для борьбы с дронами, которые позволят сделать их неэффективными, заявил генсек Йенс Столтенберг."В рамках этого пакета (помощи – ред.) НАТО поставит оборудование для борьбы с беспилотниками Украине. Сотни "глушилок" для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники, позволят защитить украинский народ, критическую инфраструктуру", - сообщил он на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны стран блока.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

украина

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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, брюссель, нато