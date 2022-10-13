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Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым для зимы - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/nato-1823822850.html
Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым для зимы
Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым для зимы - РИА Новости, 13.10.2022
Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым для зимы
НАТО поможет в обеспечении Украины всем необходимым для ведения действий зимой, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран альянса РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:25
2022-10-13T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
брюссель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. НАТО поможет в обеспечении Украины всем необходимым для ведения действий зимой, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран альянса в Брюсселе."Мы предоставляем топливо, зимнюю одежду и все необходимое… Наша задача состоит в том, чтобы помочь проводить Украине значимые операции на протяжении зимы", - сказал он.При этом Столтенберг предложил журналистам спросить, как Киев планирует воевать зимой, у самой Украины.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Брюссель, НАТО
18:25 13.10.2022
 
Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит Украину всем необходимым для зимы

Столтенберг: НАТО поможет в обеспечении Киева всем необходимым для ведения боев зимой

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. НАТО поможет в обеспечении Украины всем необходимым для ведения действий зимой, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран альянса в Брюсселе.
"Мы предоставляем топливо, зимнюю одежду и все необходимое… Наша задача состоит в том, чтобы помочь проводить Украине значимые операции на протяжении зимы", - сказал он.
При этом Столтенберг предложил журналистам спросить, как Киев планирует воевать зимой, у самой Украины.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергСергей ЛавровУкраинаРоссияБрюссельНАТО
 
 
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