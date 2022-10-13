Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/nato-1823820894.html
Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине
Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине
НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:21
2022-10-13T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо, заявил генсек Йенс Столтенберг."НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо… Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику", - сказал Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран блока. Он также поблагодарил всех членов НАТО, которые "внесли значительный вклад" в поддержку Украины, и призвал их продолжать такую поддержку.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221013/nato-1823555362.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:21 13.10.2022 (обновлено: 18:22 13.10.2022)
 
Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО — не сторона конфликта на Украине, но продолжит помогать Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо, заявил генсек Йенс Столтенберг.
"НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо… Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику", - сказал Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран блока. Он также поблагодарил всех членов НАТО, которые "внесли значительный вклад" в поддержку Украины, и призвал их продолжать такую поддержку.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:02
Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала