https://ria.ru/20221013/nato-1823820894.html

Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине

Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

Столтенберг утверждает, что НАТО — не сторона конфликта на Украине

НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:21

2022-10-13T18:21

2022-10-13T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо, заявил генсек Йенс Столтенберг."НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо… Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику", - сказал Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран блока. Он также поблагодарил всех членов НАТО, которые "внесли значительный вклад" в поддержку Украины, и призвал их продолжать такую поддержку.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221013/nato-1823555362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр