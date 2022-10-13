https://ria.ru/20221013/nato-1823818718.html

Польша будет участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию"

Польша будет участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию" - РИА Новости, 13.10.2022

Польша будет участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию"

Польша будет участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию", заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:15

2022-10-13T18:15

2022-10-13T18:15

йенс столтенберг

мариуш блащак

россия

польша

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Польша будет участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию", заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи глав военных ведомств стран НАТО.Он рассказал, что на первой сессии данной встречи в четверг "первый вопрос касался прежде всего учений, которые состоятся еще в этом месяце". "Учения, целью которых является ядерное сдерживание", - пояснил польский министр.По его словам, данные учения проводятся из-за опасений применения Россией ядерного оружия. "Мы знаем, что (президент России Владимир) Путин использует угрозы, связанные с возможным использованием ядерного оружия. Так что, ответом Североатлантического альянса являются учения с использованием одного из многих козырей – козыря в виде наличия ядерного оружия. В основном речь идет о Соединенных штатах", - сказал Блащак."В этих учениях также будет участвовать Польша с использованием неядерных средств, которые у нас есть", - отметил он.На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока. По его словам, это "обычные ежегодные учения, направленные на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Отвечая на вопрос, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких учений в нынешней напряженной международной обстановке, генсек заверил, что такие учения, напротив, предотвращают эскалацию, а их отмена стала бы плохим сигналом.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823606417.html

https://ria.ru/20221013/strakh-1823564495.html

https://ria.ru/20221012/oruzhie-1823299126.html

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йенс столтенберг, мариуш блащак, россия, польша, нато