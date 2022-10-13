Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО
Министр обороны Украины Резников заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
“Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины”, — написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".
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