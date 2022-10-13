https://ria.ru/20221013/nato-1823555362.html

Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО

Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО - РИА Новости, 13.10.2022

Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T01:02

2022-10-13T01:02

2022-10-13T01:02

в мире

йенс столтенберг

алексей резников

украина

нато

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".

https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html

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в мире, йенс столтенберг, алексей резников, украина, нато