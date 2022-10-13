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Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО - РИА Новости, 13.10.2022
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Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО
Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО - РИА Новости, 13.10.2022
Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО
Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:02
2022-10-13T01:02
в мире
йенс столтенберг
алексей резников
украина
нато
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".
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в мире, йенс столтенберг, алексей резников, украина, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Алексей Резников, Украина, НАТО
01:02 13.10.2022
 
Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО

Министр обороны Украины Резников заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

“Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины”, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".
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