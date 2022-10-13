14:21 13.10.2022 (обновлено: 14:50 13.10.2022)
Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
CBS-Research: около 60 процентов жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 30,4% местных жителей (18% опрошенных в июле). В то же время 59,9% опрошенных (67% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 1,4% (3% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 7,3% респондентов (10% ранее) не определились с ответом. Остальные 1% (2% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.
Опрос проводился с 29 сентября по 11 октября компанией CBS-Research по заказу Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul. В нем приняли участие 1066 человек, погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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