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Самарский "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег - РИА Новости, 13.10.2022
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Самарский "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег
Самарский "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег - РИА Новости, 13.10.2022
Самарский "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег
Коллектив самарского завода "Авиакор" первым в регионе заложил традицию, оказав поддержку мобилизованному коллеге, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:19
2022-10-13T17:19
общество
россия
авиакор
самарская область
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Коллектив самарского завода "Авиакор" первым в регионе заложил традицию, оказав поддержку мобилизованному коллеге, сообщила пресс-служба правительства области."Коллектив завода "Авиакор" первым заложил традицию, в которой работники предприятия объединяются и помогают коллегам, призванным в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, 8 октября в ряды Вооруженных сил РФ призвали водителя спецтехники Дмитрия. Сослуживцы - рабочие транспортного цеха - не остались в стороне и вышли с инициативой ему помочь.По данным пресс-службы, на коллективное собрание пригласили начальника цеха и председателя цехового комитета первичной профсоюзной организации, обсудили, как будут замещать призванного работника, так как за ним закреплено ответственное направление - вождение и ремонт аэродромной спецтехники.Коллеги Дмитрия также связались с его родственниками, узнали, какая помощь необходима семье, составили список нужных вещей и все закупили: спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, ранец боевой, теплые носки, сигареты.Все собранные вещи коллектив транспортного цеха передаст в воинскую часть, где Дмитрий проходит подготовку. Кроме этого, решением трудового коллектива цеха семье Дмитрия помогут в решении бытовых проблем и просто поддержат.Коллектив "Авиакора" надеется, что его инициатива послужит примером для работников других предприятий."Мы сами, мы вместе объединимся, чтобы помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые идут защищать Родину. Победа будет за нами!" - цитирует пресс-служба работников завода.
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общество, россия, авиакор, самарская область, самара
Общество, Россия, Авиакор, Самарская область, Самара
17:19 13.10.2022
 
Самарский "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег

Самарский завод "Авиакор" заложил традицию по поддержке мобилизованных коллег

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Коллектив самарского завода "Авиакор" первым в регионе заложил традицию, оказав поддержку мобилизованному коллеге, сообщила пресс-служба правительства области.
"Коллектив завода "Авиакор" первым заложил традицию, в которой работники предприятия объединяются и помогают коллегам, призванным в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, 8 октября в ряды Вооруженных сил РФ призвали водителя спецтехники Дмитрия. Сослуживцы - рабочие транспортного цеха - не остались в стороне и вышли с инициативой ему помочь.
По данным пресс-службы, на коллективное собрание пригласили начальника цеха и председателя цехового комитета первичной профсоюзной организации, обсудили, как будут замещать призванного работника, так как за ним закреплено ответственное направление - вождение и ремонт аэродромной спецтехники.
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Коллеги Дмитрия также связались с его родственниками, узнали, какая помощь необходима семье, составили список нужных вещей и все закупили: спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, ранец боевой, теплые носки, сигареты.
Все собранные вещи коллектив транспортного цеха передаст в воинскую часть, где Дмитрий проходит подготовку. Кроме этого, решением трудового коллектива цеха семье Дмитрия помогут в решении бытовых проблем и просто поддержат.
Коллектив "Авиакора" надеется, что его инициатива послужит примером для работников других предприятий.
"Мы сами, мы вместе объединимся, чтобы помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые идут защищать Родину. Победа будет за нами!" - цитирует пресс-служба работников завода.
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