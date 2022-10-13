https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823609788.html

Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области

Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области - РИА Новости, 13.10.2022

Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области

Умерли пять жителей Челябинской области, призванных на службу по частичной мобилизации, местные власти выплатят их семьям выплатят по миллиону рублей каждой. Об РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:43

2022-10-13T10:43

2022-10-13T16:14

алексей текслер

сергей шойгу

владимир путин

украина

россия

челябинская область

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Умерли пять жителей Челябинской области, призванных на службу по частичной мобилизации, местные власти выплатят их семьям выплатят по миллиону рублей каждой. Об этом сообщили в пресс-службе региона."К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов", — говорится в пресс-релизе.Где и когда погибли военнослужащие в сообщении не указывается.По данным пресс-службы, в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки.Ранее военный комиссар региона Андрей Максуров сообщал, что Челябинская область выполнила на 70% план по частичной мобилизации, поставленная президентом задача выполняется без сбоев. Глава региона Алексей Текслер пояснял, что в области есть примеры того, когда представители власти ушли по мобилизации либо по собственному желанию пошли в армию, добавляя, что в регионе - более 21% от общего количества уже мобилизованных это добровольцы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221011/voengorodok-1823257462.html

https://ria.ru/20221009/mobilizatsiya-1822558705.html

украина

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей текслер, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, происшествия