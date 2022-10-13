https://ria.ru/20221013/krizis-1823811630.html
В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса
В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса - РИА Новости, 13.10.2022
В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса
Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:53
2022-10-13T17:53
2022-10-13T17:53
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки."Все мы должны думать, как сократить энергопотребление, где это возможно. Это не только самый прямой способ уменьшить наши счета – это (также) помогает (обеспечить) надежность поставок, способствует декарбонизации и экономит средства бюджета… Если многие из нас сделают это, это может сэкономить миллиарды фунтов", - приводится на сайте организации его заявление на конференции торговой организации Energy UK в Лондоне.Кроме того, Брирли объявил о скором начале информационной кампании для потребителей о мерах поддержки населения и экономии энергии.Он привел в пример такие меры, как использование отопления и освещения только при необходимости, снижение температуры обогрева в помещениях и выключение приборов из розеток.Брирли призвал развивать сектор "зеленой" и ядерной энергетики для обеспечения энергетической безопасности Британии.Выступая на этой же конференции, глава Energy UK Эмма Пинчбек раскритиковала власти за нежелание также начать информационную кампанию с призывами к экономии энергии, сообщила газета Independent."Меня до сих сбивает с толку, почему правительство не воспользуется этой возможностью для снижения спроса на газ этой зимой и не только, рассказывая людям о простых способах для сокращения энергопотребления в домах", - цитирует её издание.Несколько дней назад замминистра энергетики по вопросам климата Грэм Стюарт заявил, что правительство не будет призывать людей к снижению энергопотребления.
https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html
https://ria.ru/20221013/zima-1823568227.html
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823796052.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса
Глава британского энергорегулятора Ofgem Брирли призвал к экономии энергии из-за кризиса
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал
жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки.
"Все мы должны думать, как сократить энергопотребление, где это возможно. Это не только самый прямой способ уменьшить наши счета – это (также) помогает (обеспечить) надежность поставок, способствует декарбонизации и экономит средства бюджета… Если многие из нас сделают это, это может сэкономить миллиарды фунтов", - приводится на сайте организации его заявление на конференции торговой организации Energy UK в Лондоне
.
Кроме того, Брирли объявил о скором начале информационной кампании для потребителей о мерах поддержки населения и экономии энергии.
Он привел в пример такие меры, как использование отопления и освещения только при необходимости, снижение температуры обогрева в помещениях и выключение приборов из розеток.
Брирли призвал развивать сектор "зеленой" и ядерной энергетики для обеспечения энергетической безопасности Британии.
Выступая на этой же конференции, глава Energy UK Эмма Пинчбек раскритиковала власти за нежелание также начать информационную кампанию с призывами к экономии энергии, сообщила газета Independent.
"Меня до сих сбивает с толку, почему правительство не воспользуется этой возможностью для снижения спроса на газ этой зимой и не только, рассказывая людям о простых способах для сокращения энергопотребления в домах", - цитирует её издание.
Несколько дней назад замминистра энергетики по вопросам климата Грэм Стюарт заявил, что правительство не будет призывать людей к снижению энергопотребления.