https://ria.ru/20221013/krizis-1823811630.html

В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса

В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса - РИА Новости, 13.10.2022

В Британии призвали население к экономии энергии из-за кризиса

Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:53

2022-10-13T17:53

2022-10-13T17:53

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки."Все мы должны думать, как сократить энергопотребление, где это возможно. Это не только самый прямой способ уменьшить наши счета – это (также) помогает (обеспечить) надежность поставок, способствует декарбонизации и экономит средства бюджета… Если многие из нас сделают это, это может сэкономить миллиарды фунтов", - приводится на сайте организации его заявление на конференции торговой организации Energy UK в Лондоне.Кроме того, Брирли объявил о скором начале информационной кампании для потребителей о мерах поддержки населения и экономии энергии.Он привел в пример такие меры, как использование отопления и освещения только при необходимости, снижение температуры обогрева в помещениях и выключение приборов из розеток.Брирли призвал развивать сектор "зеленой" и ядерной энергетики для обеспечения энергетической безопасности Британии.Выступая на этой же конференции, глава Energy UK Эмма Пинчбек раскритиковала власти за нежелание также начать информационную кампанию с призывами к экономии энергии, сообщила газета Independent."Меня до сих сбивает с толку, почему правительство не воспользуется этой возможностью для снижения спроса на газ этой зимой и не только, рассказывая людям о простых способах для сокращения энергопотребления в домах", - цитирует её издание.Несколько дней назад замминистра энергетики по вопросам климата Грэм Стюарт заявил, что правительство не будет призывать людей к снижению энергопотребления.

https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html

https://ria.ru/20221013/zima-1823568227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания