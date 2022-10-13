https://ria.ru/20221013/konkurs-1823710247.html

Бречалов рассказал о лучших в ПФО компаниях-экспортерах из Удмуртии

Бречалов рассказал о лучших в ПФО компаниях-экспортерах из Удмуртии - РИА Новости, 13.10.2022

Бречалов рассказал о лучших в ПФО компаниях-экспортерах из Удмуртии

Три компании из Удмуртии заняли призовые места в окружном этапе конкурса "Экспортёр года" в Приволжском федеральном округе, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:55

2022-10-13T13:55

2022-10-13T14:00

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александр бречалов

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УФА, 13 окт – РИА Новости. Три компании из Удмуртии заняли призовые места в окружном этапе конкурса "Экспортёр года" в Приволжском федеральном округе, сообщил глава региона Александр Бречалов."Считаю, что экспорт - это показатель качества, конкуренция на мировом уровне. Три наших компании признаны одними из лучших экспортеров Приволжского федерального округа", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, среди победителей "ИжАэроСервис", который перевозит грузы по всему миру, работает в 26 странах не только Азии и Европы, но и в Африке - ЮАР, Замбии, Алжире, Египте."Мензола" помогает обставить кухни хозяйкам в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении, а с этого года - еще и в Узбекистане. "КОМПАК" отправляет рапсовое масло холодного отжима в Китай. За прошлый год объемы экспорта выросли на 10% - до 56 миллионов рублей", - рассказал глава Удмуртии.Он добавил, что товары и услуги #СделановУдмуртии экспортируют 612 компаний, 85% из них — малый и средний бизнес. А130 компаний работают на 14 международных маркетплейсах. При этом ассортимент товаров — от детской мебели и IT-услуг до автокемперов и тяжелого машиностроения.В пресс-службе руководителя республики сообщили, что награждение призеров-экспортеров прошло 12 октября в рамках Межрегионального экспортного форума в Перми."Премия "Экспортер года" включает в себя 19 номинаций и присуждается крупным компаниям, компаниям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Всероссийский конкурс "Экспортер года" был учрежден правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220921/pobediteli-1818463182.html

https://ria.ru/20220927/eksport-1819700163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр бречалов, владимир путин, африка, европа, азия