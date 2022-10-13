13:55 13.10.2022 (обновлено: 14:00 13.10.2022)
Бречалов рассказал о лучших в ПФО компаниях-экспортерах из Удмуртии
Три компании из Удмуртии заняли призовые места в этапе конкурса "Экспортёр года" в ПФО
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на Свято-Михайловский собор в ИжевскеСвято-Михайловский собор, пруд и панорама города Ижевск, Удмуртия
Свято-Михайловский собор, пруд и панорама города Ижевск, Удмуртия . Архивное фото
УФА, 13 окт – РИА Новости. Три компании из Удмуртии заняли призовые места в окружном этапе конкурса "Экспортёр года" в Приволжском федеральном округе, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Считаю, что экспорт - это показатель качества, конкуренция на мировом уровне. Три наших компании признаны одними из лучших экспортеров Приволжского федерального округа", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
"Мензола" помогает обставить кухни хозяйкам в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении, а с этого года - еще и в Узбекистане. "КОМПАК" отправляет рапсовое масло холодного отжима в Китай. За прошлый год объемы экспорта выросли на 10% - до 56 миллионов рублей", - рассказал глава Удмуртии.
Он добавил, что товары и услуги #СделановУдмуртии экспортируют 612 компаний, 85% из них — малый и средний бизнес. А130 компаний работают на 14 международных маркетплейсах. При этом ассортимент товаров — от детской мебели и IT-услуг до автокемперов и тяжелого машиностроения.
В пресс-службе руководителя республики сообщили, что награждение призеров-экспортеров прошло 12 октября в рамках Межрегионального экспортного форума в Перми.
"Премия "Экспортер года" включает в себя 19 номинаций и присуждается крупным компаниям, компаниям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Всероссийский конкурс "Экспортер года" был учрежден правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - рассказали в пресс-службе.
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