https://ria.ru/20221013/khab-1823749056.html
В Кремле объяснили предложение о создании газового хаба в Турции
В Кремле объяснили предложение о создании газового хаба в Турции - РИА Новости, 13.10.2022
В Кремле объяснили предложение о создании газового хаба в Турции
Европа фактически лишена возможности, даже если ей придется, покупать российский газ, "Турецкий поток" единственный надежный маршрут, поэтому президент РФ... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:22
2022-10-13T15:22
2022-10-13T15:50
турция
турецкий поток
дмитрий песков
экономика
россия
владимир путин
европа
реджеп тайип эрдоган
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Европа фактически лишена возможности, даже если ей придется, покупать российский газ, "Турецкий поток" единственный надежный маршрут, поэтому президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану построить газовый хаб, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он добавил, что Европа сейчас обречена на то, чтобы втридорога покупать у американцев сжиженный газ. При этом "Турецкий поток" остается единственным надежным маршрутом."Поскольку это единственный сейчас надежный маршрут, Путин как раз и предложил сделать возможность сделать на турецкой границе отдельный хаб, с тем чтобы потом желающих через него уже снабжать газом", - подчеркнул Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, турецкий поток, дмитрий песков, экономика, россия, владимир путин, европа, реджеп тайип эрдоган
Турция, Турецкий поток, Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Владимир Путин, Европа, Реджеп Тайип Эрдоган
15:22 13.10.2022 (обновлено: 15:50 13.10.2022)
В Кремле объяснили предложение о создании газового хаба в Турции
Песков: "Турецкий поток" единственный надежный маршрут, поэтому предложен хаб в Турции