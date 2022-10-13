Власти Краснодарского края планируют создать IT-парк в Красной Поляне
Вице-губернатор Кубани Руппель заявил о планах создать IT-парк в Красной Поляне
Вид на Красную Поляну. Архивное фото
СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Власти Краснодарского края рассматривают возможность создания IT-парка в Красной Поляне, где соберутся профессиональные программисты со всей страны, заявил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
"Мы много обсуждаем сейчас вопросов, чтобы подобные IT-парки... были в Красной Поляне для того, чтобы собрать действительно мощный кулак программистов со всей страны", - сказал Руппель журналистам на конференции по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Он отметил, что необходимость создания парка связана с современными экономическими условиями, когда приходится работать в рамках импортозамещения.
Руппель добавил, что Сочи обладает необходимой инфраструктурой, располагающей к результативной работе технических специалистов. "В Сочи инфраструктура, созданная во время Олимпиады, скоростной интернет, горы, море, движение постоянное", - заключил он.
В Красной Поляне с 13 по 14 октября проходит Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Политики, эксперты, представители правоохранительных органов обсуждают проблематику и актуальные вопросы цифровой информационной безопасности. В конференции принимают участие представители из Белоруссии, Бразилии, Индии, Иордании, Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.