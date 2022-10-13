https://ria.ru/20221013/it-1823825891.html

Власти Краснодарского края планируют создать IT-парк в Красной Поляне

Власти Краснодарского края планируют создать IT-парк в Красной Поляне - РИА Новости, 13.10.2022

Власти Краснодарского края планируют создать IT-парк в Красной Поляне

Власти Краснодарского края рассматривают возможность создания IT-парка в Красной Поляне, где соберутся профессиональные программисты со всей страны, заявил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:31

2022-10-13T18:31

2022-10-13T18:31

краснодарский край

технологии

сочи

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СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Власти Краснодарского края рассматривают возможность создания IT-парка в Красной Поляне, где соберутся профессиональные программисты со всей страны, заявил вице-губернатор Кубани Александр Руппель."Мы много обсуждаем сейчас вопросов, чтобы подобные IT-парки... были в Красной Поляне для того, чтобы собрать действительно мощный кулак программистов со всей страны", - сказал Руппель журналистам на конференции по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Он отметил, что необходимость создания парка связана с современными экономическими условиями, когда приходится работать в рамках импортозамещения.Руппель добавил, что Сочи обладает необходимой инфраструктурой, располагающей к результативной работе технических специалистов. "В Сочи инфраструктура, созданная во время Олимпиады, скоростной интернет, горы, море, движение постоянное", - заключил он.В Красной Поляне с 13 по 14 октября проходит Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Политики, эксперты, представители правоохранительных органов обсуждают проблематику и актуальные вопросы цифровой информационной безопасности. В конференции принимают участие представители из Белоруссии, Бразилии, Индии, Иордании, Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

https://ria.ru/20220707/podderzhka-1800938254.html

краснодарский край

сочи

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодарский край, технологии, сочи