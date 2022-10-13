https://ria.ru/20221013/indoneziya-1823616126.html

Индонезия на саммите СВМДА надеется договориться о закупках нефти

Индонезия на саммите СВМДА надеется договориться о закупках нефти - РИА Новости, 13.10.2022

Индонезия на саммите СВМДА надеется договориться о закупках нефти

Посол Индонезии в Казахстане и Таджикистане Фаджроэль Рахман заявил, что Индонезия надеется воспользоваться проходящим форумом СВМДА, чтобы поднять вопрос... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:52

2022-10-13T10:52

2022-10-13T10:52

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Посол Индонезии в Казахстане и Таджикистане Фаджроэль Рахман заявил, что Индонезия надеется воспользоваться проходящим форумом СВМДА, чтобы поднять вопрос запасов нефти в азиатских странах и договориться о каких-то их закупках в страну, сообщает портал ANATARA в четверг."Самое главное — это запасы нефти", — заявил Рахман на пресс-конференции в Астане. По его словам, поднятие этого вопроса важно для энергетической безопасности Индонезии, поскольку "десять стран-членов СВМДА являются крупнейшими экспортерами мировой нефти за пределами ближневосточного региона"."Если возможно, мы надеемся получить какие-то запасы нефти (от стран-участников - ред.)", — также сообщил Рахман, который был назначен представителем правительства Индонезии на саммите.Он добавил, что участие Индонезии в форуме, хотя и в качестве наблюдателя, должно будет продемонстрировать хорошие отношения республики со странами-членами СВМДА."Если представится возможность к диалогу, мы продолжим поощрять сотрудничество с в области энергетической безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — также заявил посол.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

https://ria.ru/20221012/tseny-1823497998.html

https://ria.ru/20221013/neft-1823564151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, казахстан, азия, оон, в мире