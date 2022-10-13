https://ria.ru/20221013/gosuslugi-1823731503.html

Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"

Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.10.2022

Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"

Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:38

2022-10-13T14:38

2022-10-13T14:38

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

общество

госуслуги

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России.В ведомстве напомнили, что владелец жилья должен уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, в течение семи дней со дня приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В министерстве отметили, что раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД."На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.Владелец жилья должен зайти на "Госуслуги" и выбрать сервис "Уведомления о прибытии и убытии иностранцев", после чего подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в России. Далее пользователь должен предоставить личные данные иностранца, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России.Кроме того, сервис попросит предоставить даты пребывания иностранца. Последнее, что нужно будет сделать, - загрузить скан-копии документов и отправить заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня, отметили в Минцифры."Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: иностранцу грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html

https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, госуслуги