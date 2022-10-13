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Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.10.2022
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Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.10.2022
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:38
2022-10-13T14:38
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество
госуслуги
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России.В ведомстве напомнили, что владелец жилья должен уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, в течение семи дней со дня приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В министерстве отметили, что раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД."На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.Владелец жилья должен зайти на "Госуслуги" и выбрать сервис "Уведомления о прибытии и убытии иностранцев", после чего подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в России. Далее пользователь должен предоставить личные данные иностранца, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России.Кроме того, сервис попросит предоставить даты пребывания иностранца. Последнее, что нужно будет сделать, - загрузить скан-копии документов и отправить заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня, отметили в Минцифры."Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: иностранцу грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, госуслуги
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Общество, Госуслуги
14:38 13.10.2022
 
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"

Минцифры: россияне смогут временно регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России.
В ведомстве напомнили, что владелец жилья должен уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, в течение семи дней со дня приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В министерстве отметили, что раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:51
Россияне смогут подать на развод на "Госуслугах", используя "Госключ"
"На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.
Владелец жилья должен зайти на "Госуслуги" и выбрать сервис "Уведомления о прибытии и убытии иностранцев", после чего подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в России. Далее пользователь должен предоставить личные данные иностранца, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России.
Кроме того, сервис попросит предоставить даты пребывания иностранца. Последнее, что нужно будет сделать, - загрузить скан-копии документов и отправить заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня, отметили в Минцифры.
"Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: иностранцу грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей", - подчеркнули в министерстве.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияОбществоГосуслуги
 
 
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