https://ria.ru/20221013/gosuslugi-1823731503.html
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.10.2022
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:38
2022-10-13T14:38
2022-10-13T14:38
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_914c6c208bf06b4ee1f02bc2efc2bf8b.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России.В ведомстве напомнили, что владелец жилья должен уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, в течение семи дней со дня приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В министерстве отметили, что раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД."На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.Владелец жилья должен зайти на "Госуслуги" и выбрать сервис "Уведомления о прибытии и убытии иностранцев", после чего подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в России. Далее пользователь должен предоставить личные данные иностранца, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России.Кроме того, сервис попросит предоставить даты пребывания иностранца. Последнее, что нужно будет сделать, - загрузить скан-копии документов и отправить заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня, отметили в Минцифры."Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: иностранцу грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html
https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95b1eb7f001b925501c07a605520e5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество, госуслуги
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Общество, Госуслуги
Россияне смогут регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
Минцифры: россияне смогут временно регистрировать иностранцев у себя дома на "Госуслугах"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили
в Минцифры России.
В ведомстве напомнили, что владелец жилья должен уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, в течение семи дней со дня приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В министерстве отметили, что раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.
"На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.
Владелец жилья должен зайти на "Госуслуги" и выбрать сервис "Уведомления о прибытии и убытии иностранцев", после чего подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в России. Далее пользователь должен предоставить личные данные иностранца, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России.
Кроме того, сервис попросит предоставить даты пребывания иностранца. Последнее, что нужно будет сделать, - загрузить скан-копии документов и отправить заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня, отметили в Минцифры.
"Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: иностранцу грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит - штраф от 2 до 5 тысяч рублей", - подчеркнули в министерстве.