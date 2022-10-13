https://ria.ru/20221013/golod-1823580922.html

Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах

Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах - РИА Новости, 13.10.2022

Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах

Возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, сырье и другие значимые товары привела к возникновению реальной угрозы голода и социальных потрясений,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:36

2022-10-13T08:36

2022-10-13T08:56

в мире

россия

владимир путин

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, сырье и другие значимые товары привела к возникновению реальной угрозы голода и социальных потрясений, особенно в беднейших странах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары. Это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", - сказал российский лидер.Путин прилетел в Астану в ночь на 13 октября. Президент РФ 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия". Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20221013/energiya-1823580729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин