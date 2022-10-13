https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

Российская неделя последних предупреждений и шансов

Российская неделя последних предупреждений и шансов - РИА Новости, 13.10.2022

Российская неделя последних предупреждений и шансов

В Москве проходит "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых мероприятий в сфере энергетики, которая в последнее время и на Европейском континенте, и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:02

авторы

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

россия

владимир путин

алексей миллер

газпром

москва

европа

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В Москве проходит "Российская энергетическая неделя", одно из ключевых мероприятий в сфере энергетики, которая в последнее время и на Европейском континенте, и во всем мире стала гораздо более актуальной, чем финансовое и военное направления, вместе взятые. По традиции программа донельзя насыщена всевозможными научными конференциями, обсуждениями, встречами на высшем и министерском уровнях, но мы вряд ли погрешим против истины, если скажем, что основной лейтмотив и вектор РЭН задал Владимир Путин, который традиционно обратился к участникам с приветственным словом. Это самое слово оказалось предельно жестким, прямолинейным и не допускающим двоякости толкования.Если внимательно проанализировать речь российского президента, то основной посыл характеризуется предельно просто: Европе дается последний шанс вспомнить о своей реальной, а не декларируемой независимости и даже не помириться с Россией, а хотя бы просто спасти себя на пороге зимы.Первые же реплики дали понять, что Россия окончательно отошла от дипломатичных лексических реверансов, протокол отложен до лучших времен и отныне все вещи будут называться своими именами. В частности, Владимир Путин без всякой вежливости назвал подрыв трех веток "Северных потоков" актом международного терроризма. То есть пока Швеция играет в игры под общим сценарием "мы провели расследование аварии, но результаты вам не покажем", российский лидер, несомненно, на основании выводов собственных спецслужб вбивает в головы присутствующих и сидящих у мониторов — это было нападение и теракт. Причем нападение было совершено не только на Россию, это удар по всему Европейскому союзу, а основная цель этой беспрецедентной по своему беззаконию акции — разрушить малейшие шансы Евросоюза на заключение взаимовыгодных торговых отношений с Москвой.Дальше — больше. Путин говорит о том, что перед нами фактически системный, вышедший на транснациональный и потоковый уровень международный терроризм, организаторы и идейные отцы которого известны всем. Международные игроки, вставшие на путь энергетического террора, не имеют никаких других целей, кроме окончательного подчинения Евросоюза и получения максимальной прибыли от продажи собственных энергоресурсов по безальтернативным ценам.Имя главного выгодоприобретателя и любителя решать вопросы при помощи очень грязных приемов не звучит открыто, но оно и так понятно любому, кто не свалился с Луны десять минут назад.Следующим по порядку (но не по важности) идет пункт о сломе привычного — и логичного — порядка ведения торговли. Россию никто не может упрекнуть в том, что она хотя бы раз, хотя бы на час перестала быть надежным поставщиком столь дефицитных в Старом Свете энергоресурсов. Москва из года в год стучала в двери европейских правительств, министерств и профильных компаний с предложением о заключении долгосрочных контрактов, которые выгодны всем без исключения игрокам рынка.Многолетние контракты подразумевают не воображаемую зависимость, а гарантируют стабильность поставок и цен, которые в последние неспокойные годы чаще пляшут дикий краковяк, чем спокойно стоят на месте. В подобных соглашениях прописаны все возможные форс-мажоры и флуктуации стоимости ресурсов, но вместо этого в Европе безальтернативно внедрили спотовые сделки.Путин не стесняется в выражениях и бьет в самое больное — в кошелек каждого рядового жителя ЕС. По самым скромным подсчетам, из-за отказа от долгосрочных контрактов и перехода на спот Евросоюз понесет дополнительные убытки в размере 300 миллиардов евро. Еще раз: дополнительные убытки, которые будут изъяты из семейных бюджетов немцев, французов, итальянцев и так далее.Все убаюкивающие сказки, продолжает российский президент, о том, что бездумно отторгнутые поставки с Востока можно заменить импортом из-за океана, уже показали свою полную несостоятельность. Сжиженный природный газ плыл в европейские порты ровно до того момента, пока его стоимость на рынках Азии не стала выше. В этот момент все газовозы, не связанные никакими долгосрочными обязательствами, просто развернулись и ушли на юг. Что характерно, ни слова пропаганды — лишь голые факты, прекрасно известные в Брюсселе.Здесь мы позволим себе кратко прервать президента и для понимания полноты картины, а также насыщенности смысловой палитры РЭН дадим слово другому докладчику.Пока аудитория, выходящая далеко за стены московского выставочного центра, переваривала первую часть услышанного, вишенку на торт установил Алексей Миллер. Глава "Газпрома" без экивоков сказал, что без российского газа зимой могут в самом прямом смысле вымерзнуть целые города, да и вообще нет никаких гарантий, что Евросоюз доживет до апрельского тепла в своем текущем составе и конфигурации.Примечательно, что этот совершенно недипломатичный выпад западные СМИ проигнорировали с потрясающим единодушием, то есть возразить Алексею Миллеру, по сути, просто нечего, а привычные увещевания собственное население уже, видимо, воспринимает крайне неохотно.Особый акцент сделан на "Северных потоках". Путин, очевидно, опираясь на подробное техническое заключение, говорит, что отремонтировать разрушенные в результате диверсии трубопроводы можно, только Россия пока не видит в этом смысла. Оный появится лишь в том случае, если Евросоюз таки решит не замерзать, а вернется к спокойной практике торговли, как это было до начала самоубийственной санкционной свистопляски. Грубо говоря, Владимир Владимирович предлагает Европе вернуться в физическую реальность, признать собственные потребности — и все будет как прежде. "Потоки" вновь понесут к берегам Германии 100 миллиардов кубометров голубого топлива, дарящего свет в квартирах, тепло батарей и бесперебойную работу общественного транспорта.Судя по простоте и наглядности формулировок, Владимир Путин обращается не столько к лидерам Евросоюза, сколько к рядовым гражданам и, учитывая нарастающее количество массовых демонстраций в Германии, Австрии, Франции и других странах с требованием восстановить торгово-энергетические связи с Москвой, цель выбрана совершенно осмысленно.Главная сложность понимания действий России заключается в том, что массовый западный обыватель воспринимает текущие события скорее с точки зрения эмоций, а не логики и дальнего планирования.Уже ни у кого нет никаких сомнений, что Евросоюзу в текущий переломный период истории авторами рукотворного кризиса уготована роль жертвенного барана. Беды и горести простых граждан, равно как и державные стремления местных правящих элит, не интересуют бенефициаров за проливом и океаном. Россия же в своем фантастическом терпении стремится не просто сохранить рынки сбыта и источники пополнения госбюджета. Восстановленные нити газопроводов в самом прямом смысле смогут сшить, удержать ЕС в его нынешних границах, не допустив прогнозируемой дефрагментации. Распад такого мощного, богатого игрока, стоящего на перепутье мировых торговых путей, заденет всех, особенно те страны, с которыми имеются обширные торгово-экономические отношения. Москве просто не нужно крушение еврозоны и евро как валютной единицы.Текущий статус-кво отвечает интересам и Москвы, и Брюсселя. Россия готова не спасти Европу, но вернуться к взаимовыгодным отношениям. Мяч отправлен на противоположную сторону — и только от решения европейских лидеров зависит ближайшее будущее. Потому что зима уже очень близко.

https://ria.ru/20221012/konferentsiya-1823330555.html

https://ria.ru/20221012/terakt-1823362671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/putin-1823480145.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, россия, владимир путин, алексей миллер, газпром, москва, европа, евросоюз, северный поток