13:32 13.10.2022 (обновлено: 13:47 13.10.2022)
Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки
Президент Турции Эрдоган выразил надежду на укрепление и продолжение продуктовой сделки
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение продуктовой сделки.
"Мы полны решимости укреплять и продолжать Стамбульский меморандум и транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию", - сказал Эрдоган.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.