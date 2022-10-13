https://ria.ru/20221013/erdogan-1823700082.html

Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки

Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 13.10.2022

Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение продуктовой сделки. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:32

2022-10-13T13:32

2022-10-13T13:47

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

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Владимир Лаврентьев

реджеп тайип эрдоган, экономика, россия, турция, оон, украина, в мире, владимир путин, астана