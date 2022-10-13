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Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 13.10.2022
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Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки
Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки - РИА Новости, 13.10.2022
Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение продуктовой сделки. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:32
2022-10-13T13:47
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экономика
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турция
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украина
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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реджеп тайип эрдоган, экономика, россия, турция, оон, украина, в мире, владимир путин, астана
Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика, Россия, Турция, ООН, Украина, В мире, Владимир Путин, Астана
13:32 13.10.2022 (обновлено: 13:47 13.10.2022)
 
Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки

Президент Турции Эрдоган выразил надежду на укрепление и продолжение продуктовой сделки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на укрепление и продолжение продуктовой сделки.
"Мы полны решимости укреплять и продолжать Стамбульский меморандум и транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию", - сказал Эрдоган.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:31
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
 
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