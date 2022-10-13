https://ria.ru/20221013/erdogan-1823583412.html

Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности

Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности - РИА Новости, 13.10.2022

Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности

Принципы построения системы мировой безопасности требуют пересмотра, мир шире пяти постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:54

2022-10-13T08:54

2022-10-13T12:28

совет безопасности оон

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Принципы построения системы мировой безопасности требуют пересмотра, мир шире пяти постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным", — сказал политик.Он напомнил позицию Анкары, которая подразумевает включение большего количества государств в механизмы принятия решений. По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.Турецкий лидер также отметил, что цель руководства республики — "сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие" на Украине.На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Речь идет в том числе о Франции, Германии и Великобритании.Кроме того, в конце сентября Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.Лидеры двух стран встретятся на саммите СМВДА.

https://ria.ru/20221011/erdogan-1823229654.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет безопасности оон, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган