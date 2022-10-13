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Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности - РИА Новости, 13.10.2022
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Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности
Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности - РИА Новости, 13.10.2022
Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности
Принципы построения системы мировой безопасности требуют пересмотра, мир шире пяти постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:54
2022-10-13T12:28
совет безопасности оон
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Принципы построения системы мировой безопасности требуют пересмотра, мир шире пяти постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным", — сказал политик.Он напомнил позицию Анкары, которая подразумевает включение большего количества государств в механизмы принятия решений. По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.Турецкий лидер также отметил, что цель руководства республики — "сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие" на Украине.На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Речь идет в том числе о Франции, Германии и Великобритании.Кроме того, в конце сентября Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.Лидеры двух стран встретятся на саммите СМВДА.
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совет безопасности оон, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
Совет Безопасности ООН, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
08:54 13.10.2022 (обновлено: 12:28 13.10.2022)
 
Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности

Глава Турции Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Принципы построения системы мировой безопасности требуют пересмотра, мир шире пяти постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным", — сказал политик.
Он напомнил позицию Анкары, которая подразумевает включение большего количества государств в механизмы принятия решений. По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.
Турецкий лидер также отметил, что цель руководства республики — "сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие" на Украине.
На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Речь идет в том числе о Франции, Германии и Великобритании.
Кроме того, в конце сентября Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.
Лидеры двух стран встретятся на саммите СМВДА.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
11 октября, 20:25Специальная военная операция на Украине
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
 
Совет Безопасности ООНВ миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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