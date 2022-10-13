08:54 13.10.2022 (обновлено: 12:28 13.10.2022)
Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности
Глава Турции Эрдоган призвал заново разработать архитектуру системы мировой безопасности
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Принципы построения системы мировой безопасности требуют пересмотра, мир шире пяти постоянных членов Совбеза ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным", — сказал политик.
Он напомнил позицию Анкары, которая подразумевает включение большего количества государств в механизмы принятия решений. По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.
Турецкий лидер также отметил, что цель руководства республики — "сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие" на Украине.
На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Речь идет в том числе о Франции, Германии и Великобритании.
Кроме того, в конце сентября Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.
Лидеры двух стран встретятся на саммите СМВДА.