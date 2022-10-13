https://ria.ru/20221013/erdogan-1823564915.html

СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии

СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии - РИА Новости, 13.10.2022

СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане в четверг ситуацию в Сирии, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:25

2022-10-13T04:25

2022-10-13T04:25

в мире

владимир путин

сирия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане в четверг ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.Путин и Эрдоган на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведут отдельную встречу, чтобы обсудить создание газового хаба и украинскую проблематику.В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция является надежным партнером и может обеспечить надежные поставки российской продукции через свою территорию во все страны мира.

https://ria.ru/20221012/erdogan-1823411809.html

сирия

турция

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в мире, владимир путин, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган