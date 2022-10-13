СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии
TRT Haber: Президент Турции Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане в четверг ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Путин и Эрдоган на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведут отдельную встречу, чтобы обсудить создание газового хаба и украинскую проблематику.
"Ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор. Развитие событий в Сирии также будет обсуждаться", - сообщил телеканал.
В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция является надежным партнером и может обеспечить надежные поставки российской продукции через свою территорию во все страны мира.