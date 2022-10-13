Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/erdogan-1823564915.html
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии - РИА Новости, 13.10.2022
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане в четверг ситуацию в Сирии, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T04:25
2022-10-13T04:25
в мире
владимир путин
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане в четверг ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.Путин и Эрдоган на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведут отдельную встречу, чтобы обсудить создание газового хаба и украинскую проблематику.В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция является надежным партнером и может обеспечить надежные поставки российской продукции через свою территорию во все страны мира.
https://ria.ru/20221012/erdogan-1823411809.html
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
04:25 13.10.2022
 
СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии

TRT Haber: Президент Турции Эрдоган намерен обсудить с Путиным в Астане ситуацию в Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане в четверг ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Путин и Эрдоган на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведут отдельную встречу, чтобы обсудить создание газового хаба и украинскую проблематику.
"Ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор. Развитие событий в Сирии также будет обсуждаться", - сообщил телеканал.
В последний раз Путин и Эрдоган встречались в Самарканде на площадке саммита ШОС 16 сентября. Тогда Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в реализацию продовольственной программы, отметив, что Турция является надежным партнером и может обеспечить надежные поставки российской продукции через свою территорию во все страны мира.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:48
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
 
В миреВладимир ПутинСирияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала