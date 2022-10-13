https://ria.ru/20221013/ekonomika-1823581459.html
Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров
Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров - РИА Новости, 13.10.2022
Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров
Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, заявил Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:39
2022-10-13T08:39
2022-10-13T11:56
россия
владимир путин
экономика
реджеп тайип эрдоган
астана
турция
снг
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АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, заявил Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности", — сказал он.Как заявил ранее российский президент, возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, сырье и другие значимые товары привела к возникновению реальной угрозы голода и социальных потрясений, особенно в беднейших странах.Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Глава государства 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия — Центральная Азия". Также у него запланировано несколько двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.В Стамбуле в июле подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Как утверждает президент, зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20201029/tovary-1582162770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, астана, турция, снг
Россия, Владимир Путин, Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, Астана, Турция, СНГ
08:39 13.10.2022 (обновлено: 11:56 13.10.2022)
Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров
Путин: Россия призывает к ликвидации искусственных преград для цепочек поставок товаров
АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, заявил Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности", — сказал он.
Как заявил ранее российский президент, возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, сырье и другие значимые товары привела к возникновению реальной угрозы голода и социальных потрясений, особенно в беднейших странах.
Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Глава государства 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
и саммите "Россия — Центральная Азия". Также у него запланировано несколько двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
.
В Стамбуле
в июле подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН
снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине
. Однако, как указывает Москва
, в части экспорта из России сделка пока не работает.
Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Как утверждает президент, зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.