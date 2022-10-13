https://ria.ru/20221013/ekonomika-1823581459.html

Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров

Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров - РИА Новости, 13.10.2022

Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров

Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, заявил Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:39

2022-10-13T08:39

2022-10-13T11:56

россия

владимир путин

экономика

реджеп тайип эрдоган

астана

турция

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823640532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0e8d6e803d52b7d4c564a4cd59fbe81.jpg

АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, заявил Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности", — сказал он.Как заявил ранее российский президент, возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, сырье и другие значимые товары привела к возникновению реальной угрозы голода и социальных потрясений, особенно в беднейших странах.Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Глава государства 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия — Центральная Азия". Также у него запланировано несколько двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.В Стамбуле в июле подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Как утверждает президент, зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20201029/tovary-1582162770.html

https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820457143.html

россия

астана

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, астана, турция, снг