https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях - РИА Новости, 13.10.2022
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T06:12
2022-10-13T06:12
2022-10-13T06:22
экономика
цены на нефть
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
евразийский союз
казахстан
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_389:455:3072:1964_1920x0_80_0_0_b13f712e0b539e38e94a2b2e285eceda.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.Он выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты."Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", — добавил министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/eaes-1823564778.html
казахстан
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14a7e6c88ec99a3d1844096307f59c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евразийский союз, казахстан, россия, белоруссия, в мире
Экономика, Цены на нефть, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский Союз, Казахстан, Россия, Белоруссия, В мире
06:12 13.10.2022 (обновлено: 06:22 13.10.2022)
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях