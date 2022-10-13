https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html

Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях - РИА Новости, 13.10.2022

Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:12

2022-10-13T06:12

2022-10-13T06:22

экономика

цены на нефть

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

евразийский союз

казахстан

россия

белоруссия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.Он выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты."Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", — добавил министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/eaes-1823564778.html

казахстан

россия

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экономика, цены на нефть, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евразийский союз, казахстан, россия, белоруссия, в мире