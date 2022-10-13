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Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях - РИА Новости, 13.10.2022
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Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях - РИА Новости, 13.10.2022
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T06:12
2022-10-13T06:22
экономика
цены на нефть
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
евразийский союз
казахстан
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.Он выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты."Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", — добавил министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евразийский союз, казахстан, россия, белоруссия, в мире
Экономика, Цены на нефть, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский Союз, Казахстан, Россия, Белоруссия, В мире
06:12 13.10.2022 (обновлено: 06:22 13.10.2022)
 
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.

"По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах", — отметил Кожошев.

Он выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты.
"Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", — добавил министр.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев
04:20
ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток, заявил министр союза
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский СоюзКазахстанРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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