https://ria.ru/20221013/dtp-1823695544.html

В Санкт-Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса

В Санкт-Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса - РИА Новости, 13.10.2022

В Санкт-Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса

Два рейсовых автобуса столкнулись "в лоб" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадали 6 человек, включая девочку, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:23

2022-10-13T13:23

2022-10-13T13:23

происшествия

авто

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Два рейсовых автобуса столкнулись "в лоб" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадали 6 человек, включая девочку, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Авария произошла около 9.30 мск. Водитель автобуса, который ехал по маршруту "Станция метро "Ладожская" – проспект Маршака", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим от Заневского проспекта на Толубеевский проспект.Полиция уточняет, что в первом автобусе было 15 пассажиров, во втором – пять. Оба водителя являются гражданами стран ближнего зарубежья."В результате ДТП 5 взрослых и 14-летняя девочка-подросток в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221010/dtp-1822828998.html

https://ria.ru/20221013/yaponiya-1823604332.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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происшествия, авто, санкт-петербург, красногвардейский район, россия, дтп