https://ria.ru/20221013/diversanty-1823751706.html
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:27
2022-10-13T15:27
2022-10-13T17:09
россия
турецкий поток
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
киев
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758769579_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_bd7d1d1cd4b353b49fb9264837611713.jpg
АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В понедельник на оперативном совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Сегодня он также рассказал об этом на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.О предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса 22 сентября сообщила ФСБ. Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823699855.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758769579_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_5ff064700ec177d7371b615408818f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, киев, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, в мире
Россия, Турецкий поток, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Киев, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, В мире
15:27 13.10.2022 (обновлено: 17:09 13.10.2022)
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
Песков сообщил о поимке и аресте диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"