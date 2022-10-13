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В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
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В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:27
2022-10-13T17:09
россия
турецкий поток
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
киев
украина
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служба безопасности украины
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АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В понедельник на оперативном совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Сегодня он также рассказал об этом на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.О предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса 22 сентября сообщила ФСБ. Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
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россия, турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, киев, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, в мире
Россия, Турецкий поток, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Киев, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, В мире
15:27 13.10.2022 (обновлено: 17:09 13.10.2022)
 
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

Песков сообщил о поимке и аресте диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы — хотели взорвать на нашей территории, на суше", — уточнил он.

В понедельник на оперативном совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Сегодня он также рассказал об этом на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
О предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса 22 сентября сообщила ФСБ. Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в шестом Cаммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
 
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