https://ria.ru/20221013/diversanty-1823751706.html

В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022

В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:27

2022-10-13T15:27

2022-10-13T17:09

россия

турецкий поток

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

киев

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. В России задержали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В понедельник на оперативном совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Сегодня он также рассказал об этом на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.О предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса 22 сентября сообщила ФСБ. Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства. На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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