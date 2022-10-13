https://ria.ru/20221013/dfo-1823556418.html
Трутнев поручил подготовить предложения по местам отдыха детей из ДНР в ДФО
Трутнев поручил подготовить предложения по местам отдыха детей из ДНР в ДФО - РИА Новости, 13.10.2022
Трутнев поручил подготовить предложения по местам отдыха детей из ДНР в ДФО
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов представить предложения относительно мест отдыха в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:01
2022-10-13T01:01
2022-10-13T01:01
юрий трутнев
дальний восток
донецкая народная республика
россия
общество
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов представить предложения относительно мест отдыха в ДФО для детей с подшефных территорий Донецкой Народной Республики во время летних каникул, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов ряд вопросов, в том числе планы организации отдыха детей, проживающих на подшефных территориях ДНР."Благодаря усилиям дальневосточных регионов более двух тысяч детей посетили детские оздоровительные учреждения на территории Российской Федерации. Заявок на организацию детского отдыха было много. Прошу глав регионов подготовить предложения, где ребята смогут отдохнуть на Дальнем Востоке во время летних каникул 2023 года", – цитирует пресс-служба вице-премьера.
https://ria.ru/20221013/dfo-1823555508.html
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юрий трутнев, дальний восток, донецкая народная республика, россия, общество
Юрий Трутнев, Дальний Восток, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
Трутнев поручил подготовить предложения по местам отдыха детей из ДНР в ДФО
Трутнев поручил подготовить предложения по местам отдыха детей из ДНР на Дальнем Востоке