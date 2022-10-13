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Трутнев призвал губернаторов контролировать подготовку мобилизованных

Трутнев призвал губернаторов контролировать подготовку мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

Трутнев призвал губернаторов контролировать подготовку мобилизованных

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал глав дальневосточных регионов лично контролировать обеспеченность экипировкой и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T00:57

2022-10-13T00:57

2022-10-13T00:57

юрий трутнев

дальний восток

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал глав дальневосточных регионов лично контролировать обеспеченность экипировкой и военную подготовку призванных в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов ряд вопросов, в том числе проведение частичной мобилизации на Дальнем Востоке. Заслушав доклады губернаторов, вице-премьер отметил, что Дальний Восток выполняет в полном объеме задания по призыву граждан в рамках частичной мобилизации. Он поручил главам дальневосточных регионов взять на личный контроль обеспечение мобилизованных и добровольцев всем необходимым обмундированием и снаряжением."На местах необходимо следить, чтобы у мобилизованных и добровольцев было все необходимое, чтобы они были должным образом экипированы и обучены. Для этого губернаторы должны лично проверять, как идет подготовка призывников, посещать мобилизационные пункты и учебные центры", – приводятся в сообщении слова Трутнева.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221012/otsrochka-1823375179.html

дальний восток

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юрий трутнев, дальний восток, россия, частичная мобилизация в россии, общество