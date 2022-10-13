https://ria.ru/20221013/dfo-1823555508.html

Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР

Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР - РИА Новости, 13.10.2022

Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T00:53

2022-10-13T00:53

2022-10-13T00:53

юрий трутнев

донецкая народная республика

россия

дальний восток

общество

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ соцобъектов подшефных территорий Донецкой Народной Республики на 2023 год, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами регионов ДФО работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в ДНР. "Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях", - говорится в сообщении.В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области."Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300", - приводятся в сообщении слова Трутнева.По его информации, в этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов, благоустроено 13 детских и шесть спортивных площадок, 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние, передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники.Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведется в соответствии с установленными срокам и объемами.

https://ria.ru/20221012/voda-1823435952.html

https://ria.ru/20220930/vosstanovlenie-1820493479.html

донецкая народная республика

россия

дальний восток

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юрий трутнев, донецкая народная республика, россия, дальний восток, общество