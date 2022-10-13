https://ria.ru/20221013/dfo-1823555508.html
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:53
2022-10-13T00:53
2022-10-13T00:53
юрий трутнев
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россия
дальний восток
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ соцобъектов подшефных территорий Донецкой Народной Республики на 2023 год, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами регионов ДФО работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в ДНР. "Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях", - говорится в сообщении.В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области."Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300", - приводятся в сообщении слова Трутнева.По его информации, в этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов, благоустроено 13 детских и шесть спортивных площадок, 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние, передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники.Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведется в соответствии с установленными срокам и объемами.
https://ria.ru/20221012/voda-1823435952.html
https://ria.ru/20220930/vosstanovlenie-1820493479.html
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юрий трутнев, донецкая народная республика, россия, дальний восток, общество
Юрий Трутнев, Донецкая Народная Республика, Россия, Дальний Восток, Общество
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР
Трутнев поручил составить планы ремонтных работ на подшефных территориях ДНР на 2023 год
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ соцобъектов подшефных территорий Донецкой Народной Республики на 2023 год, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Трутнев обсудил с главами регионов ДФО работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в ДНР. "Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях", - говорится в сообщении.
В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край
, Амурская, Магаданская и Сахалинская области
.
"Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
По его информации, в этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов, благоустроено 13 детских и шесть спортивных площадок, 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние, передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники.
Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведется в соответствии с установленными срокам и объемами.