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Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
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Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:53
2022-10-13T00:53
юрий трутнев
донецкая народная республика
россия
дальний восток
общество
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ соцобъектов подшефных территорий Донецкой Народной Республики на 2023 год, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами регионов ДФО работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в ДНР. "Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях", - говорится в сообщении.В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области."Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300", - приводятся в сообщении слова Трутнева.По его информации, в этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов, благоустроено 13 детских и шесть спортивных площадок, 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние, передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники.Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведется в соответствии с установленными срокам и объемами.
https://ria.ru/20221012/voda-1823435952.html
https://ria.ru/20220930/vosstanovlenie-1820493479.html
донецкая народная республика
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юрий трутнев, донецкая народная республика, россия, дальний восток, общество
Юрий Трутнев, Донецкая Народная Республика, Россия, Дальний Восток, Общество
00:53 13.10.2022
 
Трутнев поручил составить планы работ на подшефных ДФО территориях ДНР

Трутнев поручил составить планы ремонтных работ на подшефных территориях ДНР на 2023 год

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил главам дальневосточным регионов подготовить планы восстановительных работ соцобъектов подшефных территорий Донецкой Народной Республики на 2023 год, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Трутнев обсудил с главами регионов ДФО работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в ДНР. "Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях", - говорится в сообщении.
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В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.
"Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
По его информации, в этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов, благоустроено 13 детских и шесть спортивных площадок, 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние, передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники.
Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведется в соответствии с установленными срокам и объемами.
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Юрий ТрутневДонецкая Народная РеспубликаРоссияДальний ВостокОбщество
 
 
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