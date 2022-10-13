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Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий - РИА Новости, 13.10.2022
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Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий
Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий - РИА Новости, 13.10.2022
Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке участвующих в программе... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:49
2022-10-13T00:49
экономика
юрий трутнев
россия
дальний восток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке участвующих в программе импортозамещения дальневосточных предприятий, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов ряд вопросов, в том числе поддержку ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения.Трутнев отметил, что условия работы этих предприятий в текущих условиях изменились, вся экономика страны перестраивается."Мы должны поддерживать предприятия, которые помогают для обеспечения успешных действий нашей страны. И губернаторам, и Минвостокразвития надо приложить все усилия для того, чтобы задачи, стоящие перед этими предприятиями, были выполнены в полном объеме. Мы ведем эту работу вместе с Минпромторгом", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
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экономика, юрий трутнев, россия, дальний восток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Юрий Трутнев, Россия, Дальний Восток, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
00:49 13.10.2022
 
Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий

Трутнев поручил выработать меры поддержки фирм, участвующих в программе импортозамещения

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке участвующих в программе импортозамещения дальневосточных предприятий, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов ряд вопросов, в том числе поддержку ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения.
"Вице-премьер поручил Минвостокразвития России разработать предложения по поддержке данных предприятий Дальнего Востока для расширения существующих производств, привлечения кадров, обеспечения специалистов жильем", - говорится в сообщении.
Трутнев отметил, что условия работы этих предприятий в текущих условиях изменились, вся экономика страны перестраивается.
"Мы должны поддерживать предприятия, которые помогают для обеспечения успешных действий нашей страны. И губернаторам, и Минвостокразвития надо приложить все усилия для того, чтобы задачи, стоящие перед этими предприятиями, были выполнены в полном объеме. Мы ведем эту работу вместе с Минпромторгом", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:42
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ЭкономикаЮрий ТрутневРоссияДальний ВостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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