https://ria.ru/20221013/dfo-1823555236.html

Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий

Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий - РИА Новости, 13.10.2022

Трутнев поручил выработать меры поддержки дальневосточных предприятий

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке участвующих в программе... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T00:49

2022-10-13T00:49

2022-10-13T00:49

экономика

юрий трутнев

россия

дальний восток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке участвующих в программе импортозамещения дальневосточных предприятий, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов ряд вопросов, в том числе поддержку ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения.Трутнев отметил, что условия работы этих предприятий в текущих условиях изменились, вся экономика страны перестраивается."Мы должны поддерживать предприятия, которые помогают для обеспечения успешных действий нашей страны. И губернаторам, и Минвостокразвития надо приложить все усилия для того, чтобы задачи, стоящие перед этими предприятиями, были выполнены в полном объеме. Мы ведем эту работу вместе с Минпромторгом", – приводятся в сообщении слова Трутнева.

https://realty.ria.ru/20220905/trutnev-1814558085.html

россия

дальний восток

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экономика, юрий трутнев, россия, дальний восток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)