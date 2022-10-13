https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html
После гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме организовали проверку
После гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме организовали проверку - РИА Новости, 13.10.2022
После гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме организовали проверку
Проверка организована после гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Амурской бассейновой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:56
2022-10-13T14:56
2022-10-13T14:56
происшествия
приморский океанариум
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Проверка организована после гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.В Приморском океанариуме РИА Новости ранее сообщили о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным", незамедлительно были привлечены представители природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и следственных органов."С целью установления причины гибели морского млекопитающего Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой инициирована проверка... Проведено патологическое обследование", - сказал собеседник агентства, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Приморская государственная сельскохозяйственная академия ранее сообщала, что в Центр диагностики болезней животных академии из Приморского океанариума доставлен труп дельфина для проведения судебной ветеринарной экспертизы.Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.Ранее в социальных сетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью. В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме в свою очередь сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.Амурская бассейновая природоохранная прокуратура ранее провела проверку данных о нарушениях в океанариуме. Россельхознадзор отмечал, что там выявлены множественные нарушения требований законодательства, в том числе отсутствие условий изолированного содержания животных, отсутствие технического обслуживания поверхностей бассейнов и их обновлений по мере изнашивания. В ведомстве рассказали, что на стенках и дне бассейнов и аквариумов образовалась ржавчина, есть острые края, а также видны повреждения поверхностей зубами животных. Прокуратура завела два дела из-за нарушений содержания животных в океанариуме.
https://ria.ru/20220831/okeanarium-1813407866.html
https://ria.ru/20210517/video-1732584356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский океанариум, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Приморский океанариум, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
После гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме организовали проверку
Природоохранная прокуратура выяснит причины гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Проверка организована после гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
В Приморском океанариуме РИА Новости ранее сообщили о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным", незамедлительно были привлечены представители природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и следственных органов.
"С целью установления причины гибели морского млекопитающего Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой инициирована проверка... Проведено патологическое обследование", - сказал собеседник агентства, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия ранее сообщала, что в Центр диагностики болезней животных академии из Приморского океанариума доставлен труп дельфина для проведения судебной ветеринарной экспертизы.
Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.
Ранее в социальных сетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью. В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме в свою очередь сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура ранее провела проверку данных о нарушениях в океанариуме. Россельхознадзор
отмечал, что там выявлены множественные нарушения требований законодательства, в том числе отсутствие условий изолированного содержания животных, отсутствие технического обслуживания поверхностей бассейнов и их обновлений по мере изнашивания. В ведомстве рассказали, что на стенках и дне бассейнов и аквариумов образовалась ржавчина, есть острые края, а также видны повреждения поверхностей зубами животных. Прокуратура завела два дела из-за нарушений содержания животных в океанариуме.