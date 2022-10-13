01:37 13.10.2022 (обновлено: 01:49 13.10.2022)
Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России
Посол России в США Антонов: Бут надеется вернуться на родину из американской тюрьмы
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Находящийся в американской тюрьме Виктор Бут надеется вернуться на родину и ждет соответствующего решения Москвы, рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов после встречи с соотечественником.
"Он очень рассчитывает, очень ждет решения Москвы на сей счет. С хорошей приятной улыбкой мы на этом расстались. <...> Я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем все делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку, сделаем все для того, чтобы он быстрее оказался дома", — отметил Антонов после полуторачасовой беседы с Бутом.
По данным местных СМИ, американские власти предложили обменять его на своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые отбывают наказание в российских тюрьмах.
Бут осужден в США за "подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма". Россиянин настаивает на своей невиновности.
Антонов уточнил, что обсуждение возможного обмена заключенными проходит "между специально обученными людьми и специально обученными службами", минуя посольство.
11 октября, 23:18Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными