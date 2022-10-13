Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России

"Он очень рассчитывает, очень ждет решения Москвы на сей счет. С хорошей приятной улыбкой мы на этом расстались. <...> Я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем все делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку, сделаем все для того, чтобы он быстрее оказался дома", — отметил Антонов после полуторачасовой беседы с Бутом.