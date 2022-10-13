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Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России - РИА Новости, 13.10.2022
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Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России
Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России - РИА Новости, 13.10.2022
Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России
Находящийся в американской тюрьме Виктор Бут надеется вернуться на родину и ждет соответствующего решения Москвы, рассказал журналистам посол России в США... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:37
2022-10-13T01:49
в мире
виктор бут
анатолий антонов
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Находящийся в американской тюрьме Виктор Бут надеется вернуться на родину и ждет соответствующего решения Москвы, рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов после встречи с соотечественником.По данным местных СМИ, американские власти предложили обменять его на своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые отбывают наказание в российских тюрьмах.Бут осужден в США за "подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма". Россиянин настаивает на своей невиновности.Антонов уточнил, что обсуждение возможного обмена заключенными проходит "между специально обученными людьми и специально обученными службами", минуя посольство.
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в мире, виктор бут, анатолий антонов, сша, россия
В мире, Виктор Бут, Анатолий Антонов, США, Россия
01:37 13.10.2022 (обновлено: 01:49 13.10.2022)
 
Бут надеется вернуться домой из тюрьмы в США, сообщил посол России

Посол России в США Антонов: Бут надеется вернуться на родину из американской тюрьмы

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Находящийся в американской тюрьме Виктор Бут надеется вернуться на родину и ждет соответствующего решения Москвы, рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов после встречи с соотечественником.

"Он очень рассчитывает, очень ждет решения Москвы на сей счет. С хорошей приятной улыбкой мы на этом расстались. <...> Я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем все делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку, сделаем все для того, чтобы он быстрее оказался дома", — отметил Антонов после полуторачасовой беседы с Бутом.

По данным местных СМИ, американские власти предложили обменять его на своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые отбывают наказание в российских тюрьмах.
Бут осужден в США за "подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма". Россиянин настаивает на своей невиновности.
Антонов уточнил, что обсуждение возможного обмена заключенными проходит "между специально обученными людьми и специально обученными службами", минуя посольство.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
11 октября, 23:18
Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными
 
В миреВиктор БутАнатолий АнтоновСШАРоссия
 
 
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