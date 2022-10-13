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В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку - РИА Новости, 13.10.2022
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В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку
В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку - РИА Новости, 13.10.2022
В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку
Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:36
2022-10-13T05:36
челябинская область
украина
россия
центральный военный округ
частичная мобилизация в россии
безопасность
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.По информации ведомства, мобилизованные проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.В том числе с каждым военнослужащим проводятся занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии. Все мобилизованные обеспечены вещевым имуществом по сезону, средствами индивидуальной бронезащиты, средствами связи и продовольствием, отметили в пресс-службе.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.
https://ria.ru/20221013/dfo-1823555835.html
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челябинская область, украина, россия, центральный военный округ, частичная мобилизация в россии, безопасность, общество
Челябинская область, Украина, Россия, Центральный военный округ, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Общество
05:36 13.10.2022
 
В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку

В Челябинской области призванные в рамках частичной мобилизации начали боевую подготовку

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
По информации ведомства, мобилизованные проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.
Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
00:57
Трутнев призвал губернаторов контролировать подготовку мобилизованных
В том числе с каждым военнослужащим проводятся занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии. Все мобилизованные обеспечены вещевым имуществом по сезону, средствами индивидуальной бронезащиты, средствами связи и продовольствием, отметили в пресс-службе.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.
Табличка на здании Следственного комитета России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:52
СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей
 
Челябинская областьУкраинаРоссияЦентральный военный округЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьОбщество
 
 
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