https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823567720.html

В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку

В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку - РИА Новости, 13.10.2022

В Челябинской области мобилизованные начали боевую подготовку

Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:36

2022-10-13T05:36

2022-10-13T05:36

челябинская область

украина

россия

центральный военный округ

частичная мобилизация в россии

безопасность

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации приступили к боевой подготовке на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.По информации ведомства, мобилизованные проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.В том числе с каждым военнослужащим проводятся занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии. Все мобилизованные обеспечены вещевым имуществом по сезону, средствами индивидуальной бронезащиты, средствами связи и продовольствием, отметили в пресс-службе.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.

https://ria.ru/20221013/dfo-1823555835.html

https://ria.ru/20221012/liniya-1823481747.html

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челябинская область, украина, россия, центральный военный округ, частичная мобилизация в россии, безопасность, общество