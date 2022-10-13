Рейтинг@Mail.ru
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/bayden-1823749594.html
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына - РИА Новости, 13.10.2022
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына
Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:21
2022-10-13T20:51
в мире
джо байден
джозеф "бо" байден
сша
ирак
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822723909_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_27df199ee7c1b31ac78085c0d628579a.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке."Когда уже кто-нибудь наконец-то скажет "хватит"?" — пожаловался magmystical2022."Скоро он его наградит "Пурпурным сердцем" и построит в его честь военный памятник", — иронизирует Rondalee Iowa."Он — патологический лжец", — отметила riley ann."Он хотя бы вспомнил, что у него был сын Бо, хоть что-то", — прокомментировал Theodore J. Sheckler."В его сознании возможно все!" — пошутил WeThePeople021."Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока", — подытожил Solano2580.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html
https://ria.ru/20221013/bayden-1823646848.html
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822723909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236c2368117f7f23e8a032443133de2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, джозеф "бо" байден, сша, ирак, twitter
В мире, Джо Байден, Джозеф "Бо" Байден, США, Ирак, Twitter
15:21 13.10.2022 (обновлено: 20:51 13.10.2022)
 
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына

В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына в Ираке

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке.
"Когда уже кто-нибудь наконец-то скажет "хватит"?" — пожаловался magmystical2022.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:47
Байден выронил шпаргалку во время интервью
"Скоро он его наградит "Пурпурным сердцем" и построит в его честь военный памятник", — иронизирует Rondalee Iowa.
"Он — патологический лжец", — отметила riley ann.
"Он хотя бы вспомнил, что у него был сын Бо, хоть что-то", — прокомментировал Theodore J. Sheckler.
"В его сознании возможно все!" — пошутил WeThePeople021.

"Это тот самый человек, заявивший, что окончил школу одним из лучших в своем классе. Он постоянно лжет", — написал Touchjimmy.

"Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока", — подытожил Solano2580.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:08
Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
 
В миреДжо БайденДжозеф "Бо" БайденСШАИракTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала