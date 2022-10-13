https://ria.ru/20221013/bayden-1823749594.html
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына - РИА Новости, 13.10.2022
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына
Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:21
2022-10-13T15:21
2022-10-13T20:51
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке."Когда уже кто-нибудь наконец-то скажет "хватит"?" — пожаловался magmystical2022."Скоро он его наградит "Пурпурным сердцем" и построит в его честь военный памятник", — иронизирует Rondalee Iowa."Он — патологический лжец", — отметила riley ann."Он хотя бы вспомнил, что у него был сын Бо, хоть что-то", — прокомментировал Theodore J. Sheckler."В его сознании возможно все!" — пошутил WeThePeople021."Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока", — подытожил Solano2580.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.
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в мире, джо байден, джозеф "бо" байден, сша, ирак, twitter
В мире, Джо Байден, Джозеф "Бо" Байден, США, Ирак, Twitter
15:21 13.10.2022 (обновлено: 20:51 13.10.2022)
"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына
В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына в Ираке
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке.
"Когда уже кто-нибудь наконец-то скажет "хватит"?" — пожаловался magmystical2022.
"Скоро он его наградит "Пурпурным сердцем" и построит в его честь военный памятник", — иронизирует Rondalee Iowa.
"Он — патологический лжец", — отметила riley ann.
"Он хотя бы вспомнил, что у него был сын Бо, хоть что-то", — прокомментировал Theodore J. Sheckler.
"В его сознании возможно все!" — пошутил WeThePeople021.
"Это тот самый человек, заявивший, что окончил школу одним из лучших в своем классе. Он постоянно лжет", — написал Touchjimmy.
"Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока", — подытожил Solano2580.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.