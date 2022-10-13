https://ria.ru/20221013/bayden-1823749594.html

"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына

"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына - РИА Новости, 13.10.2022

"Хватит". В Сети высмеяли Байдена за его ошибочное заявление о смерти сына

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:21

2022-10-13T15:21

2022-10-13T20:51

в мире

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джозеф "бо" байден

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена за слова о том, что его скончавшийся от рака старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке."Когда уже кто-нибудь наконец-то скажет "хватит"?" — пожаловался magmystical2022."Скоро он его наградит "Пурпурным сердцем" и построит в его честь военный памятник", — иронизирует Rondalee Iowa."Он — патологический лжец", — отметила riley ann."Он хотя бы вспомнил, что у него был сын Бо, хоть что-то", — прокомментировал Theodore J. Sheckler."В его сознании возможно все!" — пошутил WeThePeople021."Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока", — подытожил Solano2580.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на часто совершаемые им оплошности и ошибки.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html

https://ria.ru/20221013/bayden-1823646848.html

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