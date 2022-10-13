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Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/artemovsk-1823600348.html
Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР
Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР
Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска, сообщил в четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:21
2022-10-13T12:14
в мире
андрей марочко
артемовск
артемовский
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска, сообщил в четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Марочко, основными факторами подобных действия являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери и утрата связи с командованием.
https://ria.ru/20221012/lnr-1823363548.html
артемовск
артемовский
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в мире, андрей марочко, артемовск, артемовский, луганская народная республика
В мире, Андрей Марочко, Артемовск, Артемовский, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
10:21 13.10.2022 (обновлено: 12:14 13.10.2022)
 
Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР Марочко сообщил о дезертирстве украинских военных с позиций в Артемовске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска, сообщил в четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Марочко, основными факторами подобных действия являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери и утрата связи с командованием.
Военнослужащий РФ в бронеавтомобиле в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоАртемовскАртемовскийЛуганская Народная Республика
 
 
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