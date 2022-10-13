https://ria.ru/20221013/artemovsk-1823600348.html

Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР

Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР

Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска, сообщил в четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:21

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в мире

андрей марочко

артемовск

артемовский

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска, сообщил в четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Марочко, основными факторами подобных действия являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери и утрата связи с командованием.

https://ria.ru/20221012/lnr-1823363548.html

артемовск

артемовский

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, андрей марочко, артемовск, артемовский, луганская народная республика