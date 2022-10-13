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Первый энергоблок "Аккую" запустят к юбилею Турции, сообщил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
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Первый энергоблок "Аккую" запустят к юбилею Турции, сообщил Путин
Первый энергоблок "Аккую" запустят к юбилею Турции, сообщил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Первый энергоблок "Аккую" запустят к юбилею Турции, сообщил Путин
Работа по строительству АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, Москве и Анкаре удастся выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:28
2022-10-13T13:51
аэс "аккую"
в мире
владимир путин
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москва
снг
реджеп тайип эрдоган
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Работа по строительству АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, Москве и Анкаре удастся выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг."Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и. судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок. Где-то в мае следующего года планируется завезти ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению", - сказал Путин.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".
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аэс "аккую", в мире, владимир путин, турция, россия, москва, снг, реджеп тайип эрдоган
АЭС "Аккую", В мире, Владимир Путин, Турция, Россия, Москва, СНГ, Реджеп Тайип Эрдоган
13:28 13.10.2022 (обновлено: 13:51 13.10.2022)
 
Первый энергоблок "Аккую" запустят к юбилею Турции, сообщил Путин

Путин заявил, что к юбилею Турции удастся запустить первый энергоблок на АЭС "Аккую"

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Работа по строительству АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, Москве и Анкаре удастся выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг.
"Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и. судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок. Где-то в мае следующего года планируется завезти ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению", - сказал Путин.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".
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АЭС "Аккую"В миреВладимир ПутинТурцияРоссияМоскваСНГРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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