https://ria.ru/20221013/agilera-1823779330.html

В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры

В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры - РИА Новости, 13.10.2022

В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры

Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:32

2022-10-13T16:32

2022-10-13T16:32

шоубиз

кристина агилера

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора мероприятия Haya Festival на странице в соцсетях. Отмечается, что в ближайшее время будет анонсирована новая дата концерта, а все заранее купленные билеты будут действительны.Концерт 22 октября должен был пройти на ереванском стадионе "Раздан"Ранее Елена Ваенга отменила свои концерты в Подмосковье из-за болезни. Кроме того, певица сообщила о переносе зарубежных гастролей.

https://ria.ru/20220704/valeriya-1800079704.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кристина агилера, ереван, армения