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В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры - РИА Новости, 13.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221013/agilera-1823779330.html
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры - РИА Новости, 13.10.2022
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры
Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:32
2022-10-13T16:32
шоубиз
кристина агилера
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора мероприятия Haya Festival на странице в соцсетях. Отмечается, что в ближайшее время будет анонсирована новая дата концерта, а все заранее купленные билеты будут действительны.Концерт 22 октября должен был пройти на ереванском стадионе "Раздан"Ранее Елена Ваенга отменила свои концерты в Подмосковье из-за болезни. Кроме того, певица сообщила о переносе зарубежных гастролей.
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кристина агилера, ереван, армения
Шоубиз, Кристина Агилера, Ереван, Армения
16:32 13.10.2022
 
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры

Организаторы перенесли на неопределенный срок концерт Кристины Агилеры в Ереване

© AP Photo / Matt SaylesПевица Кристина Агилера
Певица Кристина Агилера - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора мероприятия Haya Festival на странице в соцсетях.
"Фестиваль HAYA совместно с командой любимой исполнительницы, разделяют душевное состояние граждан нашей страны и в связи с этим приняли решение об изменениях даты проведения концерта Кристины Агилеры в Ереване", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет анонсирована новая дата концерта, а все заранее купленные билеты будут действительны.
Концерт 22 октября должен был пройти на ереванском стадионе "Раздан"
Ранее Елена Ваенга отменила свои концерты в Подмосковье из-за болезни. Кроме того, певица сообщила о переносе зарубежных гастролей.
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ШоубизКристина АгилераЕреванАрмения
 
 
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