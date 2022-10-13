https://ria.ru/20221013/agilera-1823779330.html
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры - РИА Новости, 13.10.2022
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры
Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:32
2022-10-13T16:32
2022-10-13T16:32
шоубиз
кристина агилера
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора мероприятия Haya Festival на странице в соцсетях. Отмечается, что в ближайшее время будет анонсирована новая дата концерта, а все заранее купленные билеты будут действительны.Концерт 22 октября должен был пройти на ереванском стадионе "Раздан"Ранее Елена Ваенга отменила свои концерты в Подмосковье из-за болезни. Кроме того, певица сообщила о переносе зарубежных гастролей.
https://ria.ru/20220704/valeriya-1800079704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина агилера, ереван, армения
Шоубиз, Кристина Агилера, Ереван, Армения
В Ереване отменили концерт Кристины Агилеры
Организаторы перенесли на неопределенный срок концерт Кристины Агилеры в Ереване
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Концерт американской певицы Кристины Агилеры в Ереване, который был запланирован на 22 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил организатора мероприятия Haya Festival на странице в соцсетях.
"Фестиваль HAYA совместно с командой любимой исполнительницы, разделяют душевное состояние граждан нашей страны и в связи с этим приняли решение об изменениях даты проведения концерта Кристины Агилеры в Ереване", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет анонсирована новая дата концерта, а все заранее купленные билеты будут действительны.
Концерт 22 октября должен был пройти на ереванском стадионе "Раздан"
Ранее Елена Ваенга отменила
свои концерты в Подмосковье из-за болезни. Кроме того, певица сообщила о переносе зарубежных гастролей.