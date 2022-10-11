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Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221011/vaenga-1823204610.html
Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье
Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье
Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Балашихе (11 сентября), Ступине (12 сентября) и Королеве (13 сентября). Выступления в Подмосковье состоятся через... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:40
2022-10-11T18:55
шоубиз
елена ваенга (хрулева)
балашиха
ступино
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Балашихе (11 сентября), Ступине (12 сентября) и Королеве (13 сентября). Выступления в Подмосковье состоятся через месяц, сообщила исполнительница своим поклонникам.Кроме того, Ваенга сообщила, что организаторы переносят и следующие ее концерты. В частности, выступление в Израиле будет, предположительно, в мае, а не ноябре, как планировалось. Поклонники поддержали певицу и пожелали скорейшего выздоровления.Ранее Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии по время беременности.
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елена ваенга (хрулева), балашиха, ступино, королев
Шоубиз, Елена Ваенга (Хрулева), Балашиха, Ступино, Королев
18:40 11.10.2022 (обновлено: 18:55 11.10.2022)
 
Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье

Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Подмосковье из-за болезни

© РИА Новости / Руслан Кривобок Певица Елена Ваенга
 Певица Елена Ваенга - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Балашихе (11 сентября), Ступине (12 сентября) и Королеве (13 сентября). Выступления в Подмосковье состоятся через месяц, сообщила исполнительница своим поклонникам.

"Выступления состоятся в эти же даты в ноябре. Причина банальная – я заболела. Больной не хочу петь ни себе, ни вам. Спасибо всем за понимание", – сказала певица.

Кроме того, Ваенга сообщила, что организаторы переносят и следующие ее концерты. В частности, выступление в Израиле будет, предположительно, в мае, а не ноябре, как планировалось.
Поклонники поддержали певицу и пожелали скорейшего выздоровления.

"Выздоравливайте, Леночка, это главное!", "Ваши песни написаны сердцем и душой! Поэтому люди ждут концертов и не сдают билеты! Будьте здоровы!", "Выздоравливайте основательно и без последствий, Леночка!", "Лена, думайте о себе! Все будет! Адекватные люди это понимают. Поправляйтесь!" – написали фанаты Ваенги.

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ШоубизЕлена Ваенга (Хрулева)БалашихаСтупиноКоролев
 
 
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