https://ria.ru/20221011/vaenga-1823204610.html

Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье

Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022

Елена Ваенга отменила концерты в Подмосковье

Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Балашихе (11 сентября), Ступине (12 сентября) и Королеве (13 сентября). Выступления в Подмосковье состоятся через... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:40

2022-10-11T18:40

2022-10-11T18:55

шоубиз

елена ваенга (хрулева)

балашиха

ступино

королев

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Балашихе (11 сентября), Ступине (12 сентября) и Королеве (13 сентября). Выступления в Подмосковье состоятся через месяц, сообщила исполнительница своим поклонникам.Кроме того, Ваенга сообщила, что организаторы переносят и следующие ее концерты. В частности, выступление в Израиле будет, предположительно, в мае, а не ноябре, как планировалось. Поклонники поддержали певицу и пожелали скорейшего выздоровления.Ранее Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии по время беременности.

https://ria.ru/20220712/drozdov-1801841918.html

балашиха

ступино

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

елена ваенга (хрулева), балашиха, ступино, королев