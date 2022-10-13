13:32 13.10.2022 (обновлено: 13:52 13.10.2022)
Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе
Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на совместную с Москвой работу по строительству второй АЭС в Синопе.
"Мы обсуждали с вами строительство второй АЭС в Синопе, это важно для нас в плане нашей потребности в электроэнергии. Строящаяся АЭС "Аккую" покроет 10 процентов нашей потребности в электроэнергии, а с АЭС в Синопе мы сможем покрыть еще 10 процентов, в общей сложности будет 20 процентов", - отметил турецкий лидер.
19 сентября, 05:34В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"