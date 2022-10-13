https://ria.ru/20221013/aes-1823699988.html

Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе

Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе - РИА Новости, 13.10.2022

Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на совместную с Москвой работу по строительству РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:32

2022-10-13T13:32

2022-10-13T13:52

синоп (провинция)

в мире

турция

аэс "аккую"

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на совместную с Москвой работу по строительству второй АЭС в Синопе."Мы обсуждали с вами строительство второй АЭС в Синопе, это важно для нас в плане нашей потребности в электроэнергии. Строящаяся АЭС "Аккую" покроет 10 процентов нашей потребности в электроэнергии, а с АЭС в Синопе мы сможем покрыть еще 10 процентов, в общей сложности будет 20 процентов", - отметил турецкий лидер.

https://ria.ru/20220919/aes-1817752297.html

синоп (провинция)

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россия

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Кирилл Волков

синоп (провинция), в мире, турция, аэс "аккую", владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия