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Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе - РИА Новости, 13.10.2022
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Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе
Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе - РИА Новости, 13.10.2022
Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на совместную с Москвой работу по строительству РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:32
2022-10-13T13:52
синоп (провинция)
в мире
турция
аэс "аккую"
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на совместную с Москвой работу по строительству второй АЭС в Синопе."Мы обсуждали с вами строительство второй АЭС в Синопе, это важно для нас в плане нашей потребности в электроэнергии. Строящаяся АЭС "Аккую" покроет 10 процентов нашей потребности в электроэнергии, а с АЭС в Синопе мы сможем покрыть еще 10 процентов, в общей сложности будет 20 процентов", - отметил турецкий лидер.
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синоп (провинция)
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синоп (провинция), в мире, турция, аэс "аккую", владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
Синоп (провинция), В мире, Турция, АЭС "Аккую", Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
13:32 13.10.2022 (обновлено: 13:52 13.10.2022)
 
Эрдоган выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе

Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на строительство второй АЭС в Синопе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане заявил, что надеется на совместную с Москвой работу по строительству второй АЭС в Синопе.
"Мы обсуждали с вами строительство второй АЭС в Синопе, это важно для нас в плане нашей потребности в электроэнергии. Строящаяся АЭС "Аккую" покроет 10 процентов нашей потребности в электроэнергии, а с АЭС в Синопе мы сможем покрыть еще 10 процентов, в общей сложности будет 20 процентов", - отметил турецкий лидер.
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Синоп (провинция)В миреТурцияАЭС "Аккую"Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
 
 
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