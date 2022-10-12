https://ria.ru/20221012/zhenschiny-1823440739.html

РЭЦ: роль женщин в соцэкономразвитии обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: роль женщин в соцэкономразвитии обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2022

РЭЦ: роль женщин в соцэкономразвитии обсудят на форуме "Сделано в России"

Сессия "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России" при... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:52

2022-10-12T16:52

2022-10-12T16:52

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сессия "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России" при поддержке Совета Евразийского женского форума, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Расширение участия женщин в социально-экономической жизни общества, в том числе развитие женского предпринимательства, в настоящее время является приоритетным для большинства стран", - отмечают в РЭЦ.Там добавили, что в ходе сессии обсудят, как государство может мотивировать женщин на участие в социально-экономической жизни страны, какой международный опыт можно использовать для расширения участия женщин в экономике и какие новые возможности открываются в развитии международной кооперации женщин.Кроме того, участники намерены узнать, какие примеры международной кооперации женщин в экономической сфере наиболее эффективно позволяют решать задачи в новых условиях."Все эти вопросы будут обсуждать на сессии "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований", модератором которой станет Виктория Панова, шерпа России в "Женской двадцатке" и проректор Высшей школы экономики", - уточнили в РЭЦ.В качестве спикеров выступят Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации РФ и председатель Совета Евразийского женского форума, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и иностранные гости."Ждем вас на сессии "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в центре.

https://ria.ru/20220617/proekt-1796148005.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика