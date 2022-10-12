Зеленский надоедает США жалобами на недостаточную помощь, заявил эксперт
Эксперт РАН: Зеленский начинает надоедать США жалобами на недостаточную помощь Киеву
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать США своими жалобами, поэтому участились утечки в прессу, не исключено, что в Белом доме начинают понимать, что нынешнее руководство Киева будет мешать дальнейшему урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
По данным газеты Washigton Post со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Белого дома, президент США Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять военную поддержку Киеву, если тот продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине.
"Зеленский начинает надоедать. И не только он один, но и другие представители украинской правящей элиты своим беспардонным хамством, жлобством и неумением себя вести в приличном обществе. Люди, которые считают, что весь мир им должен, а они никому и никогда, не могут не вызвать серьезного раздражения", - сказал Батюк.
По мнению эксперта, в Белом доме считают, что конфликт на Украине затянулся и его пора завершить, а нынешнее руководство Киева будет только "мешать этому неизбежному процессу".
В начале октября Байден подписал закон о временном финансировании правительства до середины декабря, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Из этих средств порядка 4,5 миллиарда предназначены на экономическую поддержку украинского правительства, что включает помощь в обеспечении работы критически важных правительственных органов. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США в ближайшие недели рассчитывают начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.
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