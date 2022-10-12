https://ria.ru/20221012/zelenskiy-1823292955.html

Зеленский надоедает США жалобами на недостаточную помощь, заявил эксперт

Зеленский надоедает США жалобами на недостаточную помощь, заявил эксперт - РИА Новости, 12.10.2022

Зеленский надоедает США жалобами на недостаточную помощь, заявил эксперт

Владимир Зеленский начинает надоедать США своими жалобами, поэтому участились утечки в прессу, не исключено, что в Белом доме начинают понимать, что нынешнее... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:09

2022-10-12T10:09

2022-10-12T10:09

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центр военно-политических исследований

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский начинает надоедать США своими жалобами, поэтому участились утечки в прессу, не исключено, что в Белом доме начинают понимать, что нынешнее руководство Киева будет мешать дальнейшему урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.По данным газеты Washigton Post со ссылкой на неназванного бывшего чиновника Белого дома, президент США Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять военную поддержку Киеву, если тот продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине."Зеленский начинает надоедать. И не только он один, но и другие представители украинской правящей элиты своим беспардонным хамством, жлобством и неумением себя вести в приличном обществе. Люди, которые считают, что весь мир им должен, а они никому и никогда, не могут не вызвать серьезного раздражения", - сказал Батюк.По мнению эксперта, в Белом доме считают, что конфликт на Украине затянулся и его пора завершить, а нынешнее руководство Киева будет только "мешать этому неизбежному процессу".В начале октября Байден подписал закон о временном финансировании правительства до середины декабря, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Из этих средств порядка 4,5 миллиарда предназначены на экономическую поддержку украинского правительства, что включает помощь в обеспечении работы критически важных правительственных органов. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США в ближайшие недели рассчитывают начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html

https://ria.ru/20221011/pvo-1823108890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир батюк, киев, центр военно-политических исследований, российская академия наук, конгресс сша