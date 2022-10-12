16:51 12.10.2022 (обновлено: 17:09 12.10.2022)
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана
Глава МИД Лавров указал на готовность реализовать заявления России, Армении и Азербайджана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана и обсуждать, что нужно сделать для их скорейшей реализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - сказал Лавров, открывая переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.
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Он отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ. "Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.
Мирзоян отметил, что есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию РФ. "Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента (Владимира) Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном. Параллельно этому мы видим, что азербайджанский аппетит только растет, речь идёт не только о Нагорном Карабахе, хотя там проблемы не решены, но и суверенных территориях республики Армения", - заявил глава МИД Армении. "Здесь мы - Армения, как вы сказали, сообщник и стратегический партнёр России - ожидаем четкую позицию Российской Федерации", - сказал он.
Мирзоян отметил, что этот вопрос обсуждался на сессии Совета безопасности ООН, "и там некоторые страны, с которыми нет длительной истории дружбы и стратегического партнёрства, выступили с заявлениями, которые более объективно и четко отражают ситуацию, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе". "События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы", - подчеркнул армянский министр.
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Во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян отмечал, что трехсторонняя встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана планируется 14 октября в Астане по инициативе российской стороны.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, к Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.