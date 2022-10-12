Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана
Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана и обсуждать, что нужно сделать для их скорейшей реализации,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:51
2022-10-12T17:09
в мире
сергей лавров
арарат мирзоян
армения
азербайджан
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана и обсуждать, что нужно сделать для их скорейшей реализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - сказал Лавров, открывая переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.Он отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ. "Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.Мирзоян отметил, что есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию РФ. "Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента (Владимира) Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном. Параллельно этому мы видим, что азербайджанский аппетит только растет, речь идёт не только о Нагорном Карабахе, хотя там проблемы не решены, но и суверенных территориях республики Армения", - заявил глава МИД Армении. "Здесь мы - Армения, как вы сказали, сообщник и стратегический партнёр России - ожидаем четкую позицию Российской Федерации", - сказал он.Мирзоян отметил, что этот вопрос обсуждался на сессии Совета безопасности ООН, "и там некоторые страны, с которыми нет длительной истории дружбы и стратегического партнёрства, выступили с заявлениями, которые более объективно и четко отражают ситуацию, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе". "События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы", - подчеркнул армянский министр.Во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян отмечал, что трехсторонняя встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана планируется 14 октября в Астане по инициативе российской стороны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, к Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220922/odkb-1818782018.html
https://ria.ru/20220929/odkb-1820360266.html
https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, арарат мирзоян, армения, азербайджан, оон, россия
В мире, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Армения, Азербайджан, ООН, Россия
16:51 12.10.2022 (обновлено: 17:09 12.10.2022)
 
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана

Глава МИД Лавров указал на готовность реализовать заявления России, Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана и обсуждать, что нужно сделать для их скорейшей реализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - сказал Лавров, открывая переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:21
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана
Он отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ. "Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.
Мирзоян отметил, что есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию РФ. "Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента (Владимира) Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном. Параллельно этому мы видим, что азербайджанский аппетит только растет, речь идёт не только о Нагорном Карабахе, хотя там проблемы не решены, но и суверенных территориях республики Армения", - заявил глава МИД Армении. "Здесь мы - Армения, как вы сказали, сообщник и стратегический партнёр России - ожидаем четкую позицию Российской Федерации", - сказал он.
Мирзоян отметил, что этот вопрос обсуждался на сессии Совета безопасности ООН, "и там некоторые страны, с которыми нет длительной истории дружбы и стратегического партнёрства, выступили с заявлениями, которые более объективно и четко отражают ситуацию, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе". "События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы", - подчеркнул армянский министр.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 16:21
МИД отреагировал на решение Армении не направлять силы на учения ОДКБ
Во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян отмечал, что трехсторонняя встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана планируется 14 октября в Астане по инициативе российской стороны.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, к Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:00
Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану
 
В миреСергей ЛавровАрарат МирзоянАрменияАзербайджанООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала